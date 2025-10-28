به گزارش خبرگزاری مهر، رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان) در نشست تخصصی «حکمروایی آب» اظهار کرد: به منظور هم‌اندیشی در خصوص موضوعات و چالش‌های مرتبط با حکمروایی آب، این نشست یک‌روزه با ابتکار کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت معاونت شهرسازی و معماری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نمایندگی دفتر هبیتات در ایران و جمعی از اساتید و صاحب‌نظران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها و ماه اکتبر شهری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

وی افزود: سرفصل‌هایی چون نظام مدیریت یکپارچه حوضه آبریز سدهای آب شرب تهران، عاملیت شهرسازی در حکمروایی آب، و بازچرخانی آب و کاربرد آب تصفیه‌شده در ساختمان، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که توسط صاحب‌نظران به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران گفت: در بررسی طرح حوضه‌های آبریز تهران، نقش نهادهای دخیل در حکمروایی آب، شبکه ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان، و سیر تحول قوانین و مقررات مدیریت منابع آب در منطقه تهران مورد واکاوی قرار گرفت. همچنین، تکثر نهادها، ضعف نظارت، تعارض منافع سازمان‌ها، تعدد قوانین و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها، و نبود مشارکت واقعی شهروندان از جمله عوامل مؤثر در آلودگی منابع آب عنوان شد.

ساعد ادامه داد: در بخش عاملیت شهرسازی در حکمروایی آب نیز بر ضرورت بررسی زیست‌پذیری شهر تهران و ظرفیت برد اکولوژیک آن تأکید شد. بازچرخانی آب و استفاده از آب تصفیه‌شده در ساختمان‌ها به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی مورد تأکید قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهر، نمود اندیشه و عقلانیت جمعی و حکمروایی است، بازسازی رابطه میان شهر و محیط‌زیست و اصلاح نظام حکمروایی آب باید مورد تاکید قرار گرفت. همچنین، اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از راهکارهای این نشست عنوان شد.