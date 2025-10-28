  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

بازچرخانی آب، راهکار مؤثر برای مدیریت کم‌آبی در شهرها است

بازچرخانی آب، راهکار مؤثر برای مدیریت کم‌آبی در شهرها است

یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: بازچرخانی آب و استفاده از آب تصفیه‌شده در ساختمان‌ها به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی مورد تأکید قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان) در نشست تخصصی «حکمروایی آب» اظهار کرد: به منظور هم‌اندیشی در خصوص موضوعات و چالش‌های مرتبط با حکمروایی آب، این نشست یک‌روزه با ابتکار کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت معاونت شهرسازی و معماری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نمایندگی دفتر هبیتات در ایران و جمعی از اساتید و صاحب‌نظران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها و ماه اکتبر شهری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

وی افزود: سرفصل‌هایی چون نظام مدیریت یکپارچه حوضه آبریز سدهای آب شرب تهران، عاملیت شهرسازی در حکمروایی آب، و بازچرخانی آب و کاربرد آب تصفیه‌شده در ساختمان، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که توسط صاحب‌نظران به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران گفت: در بررسی طرح حوضه‌های آبریز تهران، نقش نهادهای دخیل در حکمروایی آب، شبکه ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان، و سیر تحول قوانین و مقررات مدیریت منابع آب در منطقه تهران مورد واکاوی قرار گرفت. همچنین، تکثر نهادها، ضعف نظارت، تعارض منافع سازمان‌ها، تعدد قوانین و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها، و نبود مشارکت واقعی شهروندان از جمله عوامل مؤثر در آلودگی منابع آب عنوان شد.

ساعد ادامه داد: در بخش عاملیت شهرسازی در حکمروایی آب نیز بر ضرورت بررسی زیست‌پذیری شهر تهران و ظرفیت برد اکولوژیک آن تأکید شد. بازچرخانی آب و استفاده از آب تصفیه‌شده در ساختمان‌ها به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی مورد تأکید قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهر، نمود اندیشه و عقلانیت جمعی و حکمروایی است، بازسازی رابطه میان شهر و محیط‌زیست و اصلاح نظام حکمروایی آب باید مورد تاکید قرار گرفت. همچنین، اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از راهکارهای این نشست عنوان شد.

کد مطلب 6637634
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها