به گزارش خبرنگار مهر، بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که شرایط جوی استان طی امروز دوشنبه پایدار بوده و آسمان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود که در برخی ساعات همراه با وزش باد است.

همچنین، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، وضعیت جوی استان قم همچنان آرام و بدون پدیده خاص بوده و آسمان صاف گزارش شده است.

در این مدت نیز احتمال وقوع وزش باد در ساعات مختلف روز دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، آسمان روز پنج‌شنبه نیز در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده و هم‌چون روزهای قبل، احتمال وزش باد در برخی مقاطع زمانی وجود دارد.

از سوی دیگر، آخرین داده‌های هواشناسی از کاهش تدریجی دمای هوا در استان حکایت دارد و بنا بر اعلام کارشناسان، مقادیر حدی دمای روزانه اعم از بیشینه و کمینه در روزهای آینده روندی نزولی خواهد داشت.