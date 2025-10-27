  1. استانها
  2. قم
۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

آسمان قم در روزهای آینده صاف و همراه با کاهش دما پیش‌بینی شد

آسمان قم در روزهای آینده صاف و همراه با کاهش دما پیش‌بینی شد

قم- آسمان قم در روزهای ابتدایی هفته جاری عمدتاً صاف بوده و در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود و روند دمای هوا در روزهای آینده روندی کاهشی را تجربه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که شرایط جوی استان طی امروز دوشنبه پایدار بوده و آسمان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود که در برخی ساعات همراه با وزش باد است.

همچنین، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، وضعیت جوی استان قم همچنان آرام و بدون پدیده خاص بوده و آسمان صاف گزارش شده است.

در این مدت نیز احتمال وقوع وزش باد در ساعات مختلف روز دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، آسمان روز پنج‌شنبه نیز در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده و هم‌چون روزهای قبل، احتمال وزش باد در برخی مقاطع زمانی وجود دارد.

از سوی دیگر، آخرین داده‌های هواشناسی از کاهش تدریجی دمای هوا در استان حکایت دارد و بنا بر اعلام کارشناسان، مقادیر حدی دمای روزانه اعم از بیشینه و کمینه در روزهای آینده روندی نزولی خواهد داشت.

کد مطلب 6635691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها