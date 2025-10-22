  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

ناکامی قاچاقچیان در انتقال بیش از ۷۷ کیلو تریاک در شهرستان حاجی آباد

ناکامی قاچاقچیان در انتقال بیش از ۷۷ کیلو تریاک در شهرستان حاجی آباد

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان حاجی آباد قاچاقچیان در انتقال بیش از ۷۷ کیلو تریاک ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری درتشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش فارغان این شهرستان در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر توسط قاچاقچیان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با تشکیل تیمی و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان به محل و مسیر تردد احتمالی متهمان اعزام و پس از چندین ساعت گشت زنی و تعقیب و مراقبت‌های لازم و اجرای ایست و بازرسی مقطعی در مبادی ورودی شهرستان نهایتاً به یکدستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در حالی که توسط یکدستگاه خودرو پژو پارس دیگر اسکورت می‌شد مشکوک شده و دستور توقف دادند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: قاچاقچیان بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز طولانی عرصه را بر خود تنگ دیده و با استفاده از موقعیت منطقه، خودروها را رها و متواری شدند که در بازرسی از خودرو پژو ۴۰۵ تعداد ۲۹ بسته به وزن ۷۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ علی اکبر نظری با بیان اینکه تلاش ماموران برای دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد، خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مستمر و لحظه‌ای در دستور کار انتظامی قرار دارد و از عموم مردم قدرشناس استان درخواست می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6631011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها