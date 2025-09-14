  1. استانها
کشف ۲۰۰ کیلو تریاک در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با تلاش همه جانبه و ضربتی مأموران انتظامی شهرستان حاجی آباد در بازرسی از خودرو ۲۰۰ کیلو موادمخدر تریاک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان حاجی آباد در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر توسط یکی از قاچاقچیان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران شب گذشته با تشکیل تیمی به محل و مسیر تردد احتمالی متهمان واقع در گردنه صعب العبور گدارشاه اعزام و پس از چندین ساعت گشت زنی و تعقیب و مراقبت‌های لازم نهایتاً به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف دادند.

این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز طولانی و تیراندازی به سمت لاستیک‌های خودرو متهم عرصه را خود تنگ دیده و با استفاده از موقعیت کوهستانی منطقه و تاریکی شب، خودرو را رها و متواری گردید که در بازرسی از خودرو توقیفی مقدار ۲۰۰ کیلو مواد مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

سردار جاویدان با بیان این که تلاش مأموران برای دستگیری متهم متواری شناسایی شده ادامه دارد، خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مستمر و لحظه‌ای در دستور کار انتظامی قرار دارد و از عموم مردم قدرشناس استان درخواست می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

