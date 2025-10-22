  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

وزارت بهداشت فلسطین در غزه: پیکر ۳۰ شهید دیگر تحویل گرفته شد

وزارت بهداشت فلسطین در غزه: پیکر ۳۰ شهید دیگر تحویل گرفته شد

وزارت بهداشت فلسطین از تحویل پیکر ۳۰ شهید دیگر از صلیب سرخ خبر داد تا شمار پیکرهای تحویل گرفته شده به ۱۹۵ پیکر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه از تحویل گرفتن ۳۰ پیکر دیگر از شهدای فلسطینی از صلیب سرخ خبر داد تا شمار پیکرهای شهدای تحویل گرفته شده فلسطینی، به ۱۹۵ پیکر رسید.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد: کارکنان پزشکی آن مطابق با رویه‌ها و پروتکل‌های پزشکی مصوب، به اقدامات لازم بر روی پیکرها ادامه می‌دهند تا مقدمات انجام مراحل بررسی، ثبت و تحویل به خانواده‌ها فراهم شود.

بنا به بیانیه وزارت بهداشت غزه، بر روی برخی از پیکرها نشانه‌هایی از آزار و اذیت، ضرب و شتم، دستبند زدن و بستن چشم‌ها مشاهده می‌شود.

در این بیانیه آمده است: تاکنون هویت ۵۷ شهید از سوی بستگان آنان، شناسایی شده است. امروز پیکرهای ۵۴ شهید که هنوز هویت آنان شناسایی نشده بود، در گورستان شهدای گمنام به خاک سپرده شدند.

کد خبر 6631133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها