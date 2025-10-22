وزارت بهداشت فلسطین در غزه: پیکر ۳۰ شهید دیگر تحویل گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه از تحویل گرفتن ۳۰ پیکر دیگر از شهدای فلسطینی از صلیب سرخ خبر داد تا شمار پیکرهای شهدای تحویل گرفته شده فلسطینی، به ۱۹۵ پیکر رسید.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد: کارکنان پزشکی آن مطابق با رویهها و پروتکلهای پزشکی مصوب، به اقدامات لازم بر روی پیکرها ادامه میدهند تا مقدمات انجام مراحل بررسی، ثبت و تحویل به خانوادهها فراهم شود.
بنا به بیانیه وزارت بهداشت غزه، بر روی برخی از پیکرها نشانههایی از آزار و اذیت، ضرب و شتم، دستبند زدن و بستن چشمها مشاهده میشود.
در این بیانیه آمده است: تاکنون هویت ۵۷ شهید از سوی بستگان آنان، شناسایی شده است. امروز پیکرهای ۵۴ شهید که هنوز هویت آنان شناسایی نشده بود، در گورستان شهدای گمنام به خاک سپرده شدند.
