ابوحمزه: به آتش بس پایبندیم و سلاح مان را بر زمین نخواهیم گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ابوحمزه سخنگوی سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ما پایبندی خود را به آتش بس اعلام می کنیم و مراقب میزان پایبندی دشمن به آن هستیم.
وی با اشاره به مقطع حساس کنونی و جنون کشتار رژیم صهیونیستی بیان کرد: نبرد ما در واکنش به جنایات دشمن علیه ملت ما در قدس و کرانه باختری و محاصره و کشتار علیه ساکنان غزه بود. این نبرد بر ملت ما تحمیل شد و مقاومت به جنایات اشغالگران با بزرگترین عملیات نظامی پیچیده در تاریخ جنگ های اعراب و اسرائیل، واکنش نشان داد. ما از روز اول بخش اصلی نبرد طوفان الاقصی بودیم.
ابوحمزه در ادامه به شهادت شماری از مبارزان مقاومت اشاره و اعلام کرد: ما سلاح خود را بر زمین نمی گذاریم و بر روابط قوی با همه گروههای مقاومت تاکید داریم. مبارزه با دشمن حتی اگر سالها به طول بیانجامد ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به روابط مستحکم میان گردانهای قدس و گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس، تاکید کرد: هیچگاه رابطه میان سرایا القدس و گردانهای قسام قطع نشده است.
سخنگوی گردانهای قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که این گروه از همان ساعات اولیه عملیات طوفان الاقصی مشارکت داشته و با نیروهای اسرائیلی که قصد رویارویی با رزمندگان این گروه را داشتند، قاطعانه برخورد کرده است.
وی با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی جنگ وحشیانه خود را علیه مردم فلسطین آغاز کرده است، اظهار داشت: واکنش دشمن، نیتی پنهان برای جنگ و نسلکشی علیه مردم غیرنظامی بیدفاع با حمایت نامحدود آمریکا را نشان میدهد.
ابوحمزه افزود: دشمن چهره واقعی خود را با کشتار دهها هزار غیرنظامی بیگناه، کودک و زن، در برابر همه آشکار کرد. این ارتش فاقد انسانیت و ارزش است و ارتشی خونریز و نژادپرست است که از سوی دولتی اوباشگونه هدایت میشود.
سخنگوی گروهانهای قدس گفت: نبرد خود را با توکل بر خدا آغاز کردیم و خانهها، خانوادهها و همه داراییهایمان را ترک کردیم و به خوبی از سختی راه و مسئولیت بزرگی که بر دوش ما و ملت ما قرار دارد، آگاه بودیم. ما با حمایت گروهی مؤمن در کشورهای لبنان، یمن و ایران در برابر این اشغالگری ایستادهایم.
وی همچنین بر ادامه ارتباط مستمر میان گردانهای قدس و گردانهای قسام، شاخه نظامی حماس تأکید کرد و افزود: ما تعهد کامل خود را به توافق آتشبس اعلام میکنیم و پایبندی دشمن به آن را رصد خواهیم کرد.
سخنگوی گروهانهای قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی همچنین اسامی شهدای فرماندهی را که طی دو سال جنگ به درجه شهادت نائل شدند، اعلام کرد.
