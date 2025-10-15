  1. ورزش
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

حضور بازیکن سابق تیم ملی فوتبال در کلاس مدیریت یوفا

حضور بازیکن سابق تیم ملی فوتبال در کلاس مدیریت یوفا

انصاری فرد مهاجم سابق باشگاه های تراکتور و پرسپولیس با انتشار پستی در فضای مجازی خبر از حضور در کلاس های مدیریت فوتبال داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم انصاری فرد ملی پوش سابق فوتبال ایران با انتشار پستی در صفحه مجازی خود خبر از شرکت در کلاس‌های مدیریت فوتبال که توسط اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برگزار می‌شود، داد.

انصاری فرد در پست خود نوشت: «سفر جدیدی آغاز شده و فوتبال هویت مرا شکل داده و برنامه MIP یوفا در حال ساختن آینده من است. از این مسیر تحول‌آفرین در زمینه رهبری و رشد در مقر یوفا سپاسگزارم. ۲۰ ماه تا پایان مانده و ۸ جلسه در پیش است.

امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در همین رابطه در صفحه مجازی خود نوشت: «کاپیتان پرافتخار تیم ملی در کلاس‌های مدیریتی یوفا حضور یافته. حضور کریم محجوب و محبوبِ اقلیم فنی در گلیم مدیریت، نفسِ بادِ صبایی است که لاجرم مشک‌فشان خواهد شد.
تبریک به کاپیتان و فوتبال؛ بیش باد!»

