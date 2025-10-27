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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

تیم ملی فوتسال ایران در گلدان اول جام ملت های ۲۰۲۶ آسیا

تیم ملی فوتسال ایران در گلدان اول جام ملت های ۲۰۲۶ آسیا

با صعود تمامی تیم‌های حاضر در جام ملت‌های آسیا، سیدبندی این دوره از رقابت‌ها مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مرحله گروهی مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ به پایان رسید تا به این ترتیب تمامی تیم‌های راه یافته به این رقابت‌ها مشخص شوند.

قرعه‌کشی دور نهایی این رقابت‌ها هفته آینده برگزار خواهد شد. در آستانه قرعه‌کشی این مرحله از رقابت‌ها سیدبندی این دوره از رقابت‌ها مشخص شده است که به شرح زیر است:

گلدان ۱: اندونزی (میزبان)، ایران، ژاپن، تایلند

گلدان ۲: ازبکستان، ویتنام، افغانستان، عراق

گلدان ۳: کویت، تاجیکستان، عربستان، قرقیزستان

گلدان ۴: استرالیا، لبنان، جمهوری کره، مالزی

شایان ذکر است جام ملت‌های آسیا از ۷ تا ۱۸ بهمن در اندونزی برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال ایران که در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۴ به سیزدهمین قهرمانی خود دست یافت، امیدوار است بار دیگر جام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند و نشان دهد پادشاه فوتسال آسیا است.

کد مطلب 6635875

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