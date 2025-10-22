حجت الاسلام محمد کنارکوه در گفتگو با خبرنگا مهر اظهار کرد: در راستای اشاعه و نشر و گسترش فرهنگ قرآنی برنامههای متعددی با همکاری ادارات فرهنگی در شهرستان دیلم برگزار میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم افزود: یکی از برنامههایی که هم اکنون به طور مشترک با اداره آموزش و پرورش دنبال میکنیم، مسابقه حفظ یک سوره از قرآن کریم در بین فرهنگیان به صورت ماهانه است که به برگزیدگان هدایایی نیز تقدیم میشود.
حجتالاسلام کنارکوه گفت: در راستای اجرای این برنامه در مهرماه جاری، توانستیم مسابقه حفظ سوره غاشیه را برگزار کنیم که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
دبیر شورای گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان دیلم تصریح کرد: امیدواریم با اجرای برنامههای قرآنی بتوانیم گامهای مؤثری را در راستای مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه حفظ قرآن کریم برداریم.
حجتالاسلام کنارکوه گفت: یکی از برنامههای خوب و ارزنده که طی چند هفتهای در روستای حصار در حال اجرا است، برگزاری محافل هفتگی انس با قرآن کریم است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم افزود: این برنامه به همت مربیان قرآنی و بانوان فعال مسجدی و هیئتی با مدیریت خانه قرآن روستایی شهدای حصار با حضور بانوان برگزار میشود.
دبیر شورای توسعه فعالیتهای قرآنی شهرستان دیلم گفت: این برنامه چهارشنبه هر هفته درمراکز دینی و فرهنگی یکی در زینبیه روستا و دیگری در گلزار شهدای برگزار شد.
نظر شما