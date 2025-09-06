هفته وحدت سرآغازی برای همبستگی بیشتر بین مسلمانان است

حجت الاسلام محمد کنارکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: نامگذاری ۱۲ الی ۱۷ ربیع الاول به نام هفته وحدت که میراث گرانبهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) است نویدبخش همدلی و همبستگی برای نیل به اهداف عالیه اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم افزود: هفته وحدت فرصتی است تا با همدلی و همبستگی، برادرانه در کنار یکدیگر قرار بگیریم و به تقویت پیوندهای دینی و فرهنگی خود بپردازیم.

وی گفت: وحدت مسلمانان، نه تنها یک ضرورت دینی بلکه یک نیاز اجتماعی است که می‌تواند به تقویت امنیت و آرامش در جوامع اسلامی کمک کند.

حجت الاسلام کنارکوه تصریح کرد: هفته وحدت فرصتی است تا با یادآوری آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص)، به ترویج محبت و دوستی بپردازیم و از هرگونه تفرقه و جدایی پرهیز کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم اضافه کرد: اینجانب سالروز ولادت پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و خلف صالحش امام جعفر صادق (ع) و همچنین فرا رسیدن هفته وحدت را به تمامی مسلمانان بویژه مردم مؤمن و متدین شهرستان دیلم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم این هفته، سرآغازی برای همبستگی بیشتر و گسترش محبت میان مسلمانان باشد.