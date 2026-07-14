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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

توسعه خانه‌های قرآن و تربیت مربیان قرآنی دنبال می‌شود

توسعه خانه‌های قرآن و تربیت مربیان قرآنی دنبال می‌شود

بوشهر- رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از توسعه خانه‌های قرآن و اجرای دوره‌های تربیت مربی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌افزایی و برنامه‌ریزی برای ارتقای فعالیت‌های قرآنی شهرستان دیلم با حضور جواد احمدی منفرد، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام محمد کنارکوه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم و حجت‌الاسلام سید رحمت‌الله مسعودی، کارشناس قرآنی این اداره برگزار شد.

جواد احمدی منفرد صبح سه شنبه در این نشست با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی تبلیغات اسلامی در جریان‌سازی قرآنی، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، گسترش شبکه مؤسسات و خانه‌های قرآن در سطح مناطق شهری و روستایی است تا دسترسی عموم مردم به آموزش‌های اصیل قرآنی تسهیل شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ادامه با تأکید بر ارتقای سطح علمی فعالان قرآنی افزود: اجرای دوره‌های آموزش تخصصی قرآن کریم با هدف کادرسازی و تربیت مربیان کارآمد، از رویکردهای جدی استان است که باید با برنامه‌ریزی دقیق در شهرستان دیلم پیگیری و اجرا شود.

حجت‌الاسلام محمد کنارکوه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم نیز در این نشست با بیان پتانسیل‌های بومی منطقه، بر آمادگی این اداره جهت شناسایی استعدادها و ایجاد بستر مناسب برای توسعه خانه‌های قرآن به‌ویژه در نقاط روستایی تأکید کرد و آن را راهکاری مؤثر برای تقویت فرهنگ دینی در مناطق کم‌برخوردار دانست.
در پایان این نشست تخصصی که در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم برگزار و ضمن آسیب‌شناسی وضع موجود، بر لزوم توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های قرآنی در شهرستان دیلم تأکید شد.

کد مطلب 6887650

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