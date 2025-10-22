BMW با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در اصفهان توقیف شد

سرهنگ مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های استان، تیم گشت نامحسوس یکدستگاه سواری بی ام و را که با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه شهید حجازی در حال رانندگی بود، متوقف و راهی پارکینگ کردند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان به همه رانندگان هشدار داد که محورهای مواصلاتی استان تحت نظارت تیم‌های محسوس و نامحسوس می‌باشد و جایی برای رانندگی با سرعت‌های بحرانی و غیر مجاز نیست که در صورت مشاهده با رانندگان اینگونه خودروها به شدت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.