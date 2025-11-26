  1. استانها
هیوندا با ۲۰۵ کیلومتر سرعت در محور خور- جندق توقیف شد

اصفهان- رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: مأموران گشت پلیس راه خور جندق، یک دستگاه خودرو هیوندا آزرا را که با سرعت ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت در حال رانندگی بود، توقیف کردند.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ارتقا ایمنی تردد در جاده‌های برون شهری استان، تیم گشت پلیس راه خور جندق، یک دستگاه هیوندا آزرا را که با سرعت ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت در حال رانندگی بود، متوقف و راهی پارکینگ کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: با رانندگانی که دارای سرعت‌های غیر مجاز و بحرانی هستند، بدون اغماض برابر قانون برخورد و خودروی آنها نیز از ۳ روز تا یک ماه توقیف می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین عوامل در بروز حوادث ناگوار و تصادفات رانندگی، سرعت‌های بحرانی و غیر مجاز است، قطعاً مأموران پلیس راه با این تخلف به شدت برخورد خواهند کرد.

