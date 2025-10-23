  1. دین و اندیشه
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

منطق فهم عقاید دینی در اندیشه آیت‌الله مکارم شیرازی بررسی می‌شود

منطق فهم عقاید دینی در اندیشه آیت‌الله مکارم شیرازی بررسی می‌شود

در آستانه برگزاری همایش ملی «فلسفه منطق فهم دین»، نشست علمی با محوریت بررسی مبانی اندیشه دینی آیت‌الله مکارم شیرازی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی با عنوان «منطق فهم عقاید دینی در اندیشه آیت‌الله مکارم شیرازی» در راستای پیش‌همایش ملی «فلسفه منطق فهم دین» روز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰:۳۰ در قم برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام مجتبی جولایی‌فر به عنوان ارائه‌دهنده دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود درباره روش فهم و تبیین عقاید دینی در منظومه فکری آیت‌الله مکارم شیرازی سخن خواهد گفت.

دبیری علمی این جلسه را قاسم بابایی بر عهده دارد.

نشست مذکور به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر حضور حضوری، به صورت مجازی نیز از طریق نشانی skyroom.online/ch/iict/hekmat2 در این جلسه شرکت کنند.

این برنامه بخشی از سلسله نشست‌های علمی مرتبط با همایش ملی «فلسفه منطق فهم دین» است که با هدف گسترش مباحث روشی و منطقی در فهم آموزه‌های دینی، در قم و مراکز علمی وابسته به پژوهشگاه در حال برگزاری است.

فاطمه علی آبادی

