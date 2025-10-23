به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی با عنوان «منطق فهم عقاید دینی در اندیشه آیت‌الله مکارم شیرازی» در راستای پیش‌همایش ملی «فلسفه منطق فهم دین» روز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰:۳۰ در قم برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام مجتبی جولایی‌فر به عنوان ارائه‌دهنده دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود درباره روش فهم و تبیین عقاید دینی در منظومه فکری آیت‌الله مکارم شیرازی سخن خواهد گفت.

دبیری علمی این جلسه را قاسم بابایی بر عهده دارد.

نشست مذکور به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر حضور حضوری، به صورت مجازی نیز از طریق نشانی skyroom.online/ch/iict/hekmat2 در این جلسه شرکت کنند.

این برنامه بخشی از سلسله نشست‌های علمی مرتبط با همایش ملی «فلسفه منطق فهم دین» است که با هدف گسترش مباحث روشی و منطقی در فهم آموزه‌های دینی، در قم و مراکز علمی وابسته به پژوهشگاه در حال برگزاری است.