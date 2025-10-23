حتی در تنگدستی هم می توان دیگری را ترجیح داد؛ تفاوت انفاق و ایثار مالی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در بخشی از یک سخنرانی پیرامون تفاوت دو مفهوم انفاق و ایثار گفت: عمل حضرت زهرا سلاماللهعلیها در بخشیدن سه شب غذای خود به یتیم، مسکین و اسیر مصداق ایثار و نه صرفاً انفاق است.
وی افزود: انفاق برای شرایط عادی زندگی است؛ یعنی بخشی از دارایی را بخشیدن در حالی که فرد خود و خانوادهاش از باقی دارایی بهرهمند میشوند. اما ایثار مربوط به شرایط غیرعادی است؛ جایی که انسان میان نیاز خود و دیگری، دیگری را برگزیده و از راحتی خود میگذرد.
رفیعی با استناد به آیات الهی بیان داشت: ایثار، عالیترین مرتبه بخشندگی و ایمان است؛ انتخاب دیگری بر خود، حتی در تنگدستی.
در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان میشود:
نظر شما