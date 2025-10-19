آمریکا و چین در آستانه دور تازه مذاکرات تجاری در مالزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرد که قرار است با هدف کاهش تنش تجاری بین چین و آمریکا، طی چند روز آینده با هه لیفنگ، معاون نخست وزیر چین، در مالزی دیدار کند.

وی غروب روز جمعه با هه به صورت تلفنی گفتگو کرده و پس از حضور در کابینه در کاخ سفید نیز خبر دیدار با وی را تأیید کرده است.

بسنت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X، نوشت: دو طرف به طور صریح و با جزئیات در مورد اختلافات تجارت بین چین و آمریکا با یکدیگر گفتگو کرده‌اند.

بسنت در ادامه نوشت: ما قرار است به صورت حضوری هفته آینده برای ادامه مذاکرات با یکدیگر گفتگو کنیم.

خبرگزاری دولتی شینهوای چین گزارش داده که هه و بسنت مذاکرات سازنده و عمیقی در موضوعات تجاری و مهم دوجانبه داشته‌اند و توافق کرده‌اند تا در سریع‌ترین زمان ممکن دور جدید مذاکرات تجاری را برگزار کنند.

البته دو طرف طی ۶ ماه گذشته ۴ بار و در چهار پایتخت اروپایی با هدف حل مشکلات تجاری خود با یکدیگر گفتگو کرده‌اند و توافقی نیز بین آنها حاصل شد که در روز ۱۰ نوامبر منقضی می‌شود.