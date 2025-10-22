به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشت. نشانه‌های آرام‌تر شدن تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین مانع از رشد بیشتر بهای این فلز گران‌بها شد، در حالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده هستند.

قیمت هر اونس طلا با افزایش ناچیز ۰.۰۱ درصد به ۴۱۲۵ دلار و ۷۵ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۰.۴۲ درصدی در سطح ۴۱۲۶ دلار و ۵۰ سنت بسته شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد امیدوار است در دیدار هفته آینده خود با رئیس‌جمهور چین در کره جنوبی، به یک توافق تجاری «عادلانه» دست یابد و خطر درگیری بر سر تایوان را بی‌اهمیت دانست.

هم‌زمان، روزنامه «مینت» هند گزارش داد دهلی‌نو و واشنگتن در آستانه امضای توافقی بلندمدت هستند که می‌تواند تعرفه واردات آمریکا از هند را از حدود ۵۰ درصد فعلی به ۱۵ تا ۱۶ درصد کاهش دهد.

طلا از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۵۶ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و روز دوشنبه به رکورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت رسیده است. کارشناسان، عوامل اصلی این روند را در تنش‌های ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره و خرید گسترده بانک‌های مرکزی می‌دانند.

اکنون نگاه بازارها به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا دوخته شده که قرار بود در ماه سپتامبر منتشر شود، اما به‌دلیل تعطیلی دولت فدرال به تعویق افتاده است. اقتصاددانان انتظار دارند فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه و بار دیگر در دسامبر کاهش دهد.

در میان دیگر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با رشد ۱.۰۱ درصدی به ۴۸ دلار و ۱۹ سنت رسید، در حالی‌که پلاتین با افت ۰.۹۰ درصدی در سطح ۱۵۳۴ دلار و ۳۹ سنت معامله شد.