جوانمرد: مدیران باید الگوی شفافیت و سلامت اداری باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران پیشگیری را مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار مقابله با فساد عنوان کرد و اظهار کرد: پیشگیری زمانی نتیجه‌بخش است که مدیران با رویکردی آگاهانه، قانون‌مدار و شفاف، الگوی سلامت اداری در مجموعه خود باشند.

وی ایجاد جامعه‌ای سالم و قانون‌محور را نیازمند آموزش، نظارت و تعامل مستمر دانست و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران، زمینه کاهش خطاهای اداری و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. پیشگیری از تخلف باید به یک باور سازمانی در سطوح مدیریتی استان تبدیل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همچنین بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای نظارتی و اجرایی تأکید کرد و گفت: موفقیت در تحقق سلامت اداری در گرو همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌هاست.

در ادامه، بازرس کل قضائی استان با اشاره به نقش حمایتی و نظارتی بازرسی از مدیران قانون‌مدار، از آنان خواست نسبت به اجرای دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان بازرسی اهتمام ویژه داشته باشند.