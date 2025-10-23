  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

موج سنگین حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه لبنان+ فیلم

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از دقایقی قبل موج سنگین حملات را علیه لبنان آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با وجود اجرای توافق آتش بس میان حزب الله و رژیم صهیونیستی این رژیم طی ماه‌های گذشته همچنان به حملات وحشیانه خود علیه لبنان ادامه می‌دهد به طوری که دقایقی قبل موج سنگینی از حملات هوایی را علیه این کشور آغاز کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اطراف منطقه شمسطار وجنتا واقع در بقاع و همچنین منطقه بلندی‌های الهرمل در شرق لبنان را بمباران کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که ارتش این رژیم در حال بمباران مناطقی در لبنان است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم در حال هدف قرار دادن عمق لبنان است.

منابع صهیونیست مانند همیشه مدعی شدند که هدف این بمباران‌ها مواضع حزب الله لبنان بوده است.

