به گزارش خبرنگار مهر، منصور خانهگیر، پیش از ظهر پنجشنبه در جریان برگزاری نخستین گردهمایی علمی حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری در رفسنجان با اشاره به دستاوردهای مجموعه شهرداری رفسنجان اظهار کرد: شهر رفسنجان از جمله شهرهایی است که در ایجاد درآمد پایدار، جذب سرمایهگذاری و اجرای پروژههای عمرانی عملکردی درخشان داشته است.
وی خواستار بهرهمندی شهرداران سراسر استان کرمان از تجربه موفق رفسنجان در استفاده از ظرفیت مردمی شد و افزود: شهرداری رفسنجان موفق شد با بهرهگیری از مشارکت واقعی مردم در محلات و نظرخواهی از آنان، طرحهای عمرانی و سرمایهای را همراستا با خواستههای شهروندان اجرا کند و عملکردی درخشان برجای بگذارد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت: طرح حکمرانی محلهمحور در رفسنجان به بهترین شکل به ثمر نشسته و میتواند به الگویی برای سایر شهرداریها تبدیل شود.
خانه گیر، تصریح کرد: آینده شهرهای کشور به میزان توانایی مدیریت شهری در خلق ارزش افزوده و جذب سرمایه وابسته است که رفسنجان در این مسیر، پیشرو بوده و تاکنون بیش از ۷۰ تا ۸۰ پروژه سرمایهگذاری خرد و کلان را با مشارکت مردم و بخش خصوصی به سرانجام رسانده است.
وی با اشاره به اینکه این مدل مشارکت، بیانگر بلوغ مدیریتی و اجتماعی شهر است، گفت: شهرداری رفسنجان علاوه بر موفقیت در بخش سرمایهگذاری، در اجرای پروژههای عمرانی نیز کارنامهای قابل دفاع دارد و توانسته چهره شهر را با توسعه متوازن محلهها تغییر دهد.
