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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹

افتتاح ۶۰ میلیارد تومان از پروژه‌های عمرانی شهرداری منوجان

افتتاح ۶۰ میلیارد تومان از پروژه‌های عمرانی شهرداری منوجان

منوجان- مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان ۶۰ میلیارد تومان از پروژه‌های عمرانی شهرداری منوجان را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی آسفالت معابر، سنگ فرش خیابان شهید اخلاصی و کلنگ‌زنی ساماندهی بازارچه شب در پارک کتاب شهرداری منوجان با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، فرماندار، شهردار، امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر منوجان و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت: افتتاح این پروژه‌ها حاصل عزم راسخ شهرداری و تعامل اعضای شورای اسلامی است.

در این سفر، پروژه‌های عمرانی شامل آسفالت معابر شهر منوجان با اعتبار آورده شهرداری به میزان ۵۰ میلیارد تومان و مساحت ۱۵۰ هزار مترمربع، پروژه پیاده‌روسازی خیابان شهید اخلاصی به اعتبار ۵ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی و ساماندهی بازارچه شب در پارک کتاب با اعتبار ۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

کد مطلب 6637887

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