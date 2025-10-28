به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی آسفالت معابر، سنگ فرش خیابان شهید اخلاصی و کلنگ‌زنی ساماندهی بازارچه شب در پارک کتاب شهرداری منوجان با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، فرماندار، شهردار، امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر منوجان و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت: افتتاح این پروژه‌ها حاصل عزم راسخ شهرداری و تعامل اعضای شورای اسلامی است.

در این سفر، پروژه‌های عمرانی شامل آسفالت معابر شهر منوجان با اعتبار آورده شهرداری به میزان ۵۰ میلیارد تومان و مساحت ۱۵۰ هزار مترمربع، پروژه پیاده‌روسازی خیابان شهید اخلاصی به اعتبار ۵ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی و ساماندهی بازارچه شب در پارک کتاب با اعتبار ۵ میلیارد تومان افتتاح شد.