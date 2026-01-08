اجرای بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه شهری در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور خانه‌گیر، صبج پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران پیرامون مصوبات شورای شهر و وضعیت پروژه‌های شهری و شهرداری‌های استان کرمان اظهار داشت: یکی از مطالبات اصلی شهروندان، اجرای پروژه‌های عمرانی است و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه احداث بوستان‌ها، پارک‌ها، معابر جدید، آسفالت، روشنایی و سایر خدمات شهری در ۸۵ شهر استان اجرا، افتتاح یا کلنگ‌زنی شده است.

وی افزود: در دهه فجر امسال نیز بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و خدماتی در مجموعه شهرداری‌های استان کرمان برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پیش‌بینی شده است.

خانه‌گیر، با اشاره به تقویت ناوگان ماشین‌آلات شهرداری‌ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۷۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی و آتش‌نشانی از جمله لودر، کامیون، گریدر و غلتک به شهرداری‌های استان اضافه شده که بخش عمده‌ای از این تجهیزات به‌صورت رایگان از محل منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأمین شده است. همچنین تا پایان سال، افزوده شدن بیش از ۲۰۰ دستگاه دیگر، عمدتاً در حوزه آتش‌نشانی، در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمان با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها بیان کرد: در حوزه‌هایی مانند مجتمع‌های تجاری و مسکونی، شهربازی‌ها، مدیریت پسماند، کارخانه‌های آسفالت و کارگاه‌های تولید مصالح شهری، تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری تعریف شده که بخشی از آن تا پایان امسال و بخش دیگر در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان را آسفالت معابر و کوچه‌ها عنوان کرد و گفت: امسال با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بیش از ۹ هزار تن قیر رایگان در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۱۲ میلیون مترمربع آسفالت در معابر شهری استان کرمان اجرا شود.

خانه‌گیر، به مدیریت بحران‌های اخیر ناشی از بارندگی و سیلاب در شهرهای جنوبی و شرقی استان کرمان اشاره کرد و گفت: با وجود بارش‌های قابل توجه، از جمله ثبت بیش از ۲۵۸ میلی‌متر بارندگی در مدت کوتاه در شهر فاریاب، خسارت جانی در شهرها گزارش نشد که اقدامات پیشگیرانه از جمله احداث سیل‌بندهای اضطراری نقش مؤثری در کاهش خسارات داشت.

وی افزود: بازسازی و ترمیم سیل‌بندهای آسیب‌دیده در شهرهایی مانند قلعه‌گنج، فاریاب، رودبار جنوب، جازموریان، کهنوج و منوجان در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از اعزام ماشین‌آلات سنگین و کمک شهرداری‌های منطقه یک استان به شهر فاریاب برای پاکسازی معابر پس از آب‌گرفتگی خبر داد و گفت: این اقدام با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان انجام شد.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری کرمان با اشاره به اولویت‌دهی به شهرهای تازه‌تأسیس و کمتر توسعه یافته اظهار کرد: در تخصیص قیر رایگان، ماشین‌آلات و اعتبارات حمایتی؛ شهرهای جنوبی، شرقی، غربی و شمالی کمتر برخوردار استان در اولویت قرار دارند تا توانمندی شهرداری‌ها افزایش یابد.

خانه‌گیر، در خصوص حفاری‌های ناشی از توسعه زیرساخت‌هایی مانند گاز، آب و مخابرات گفت: اجرای این پروژه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و به دلیل نیاز به نشست خاک، امکان آسفالت فوری پس از حفاری وجود ندارد و این موضوع نیازمند زمان‌بندی فنی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرهایی مانند منوجان و بم افزود: در شهر منوجان تاکنون حدود ۳۰۰ هزار مترمربع آسفالت اجرا شده و پیش‌بینی می‌شود تا خردادماه سال آینده ۲۰۰ هزار مترمربع دیگر نیز به این میزان افزوده شود؛ ضمن آنکه در شهر بم نیز از ابتدای امسال نزدیک به ۷۰۰ هزار مترمربع آسفالت جدید و ترمیمی اجرا شده و پروژه‌هایی در حوزه گردشگری شهری از جمله ساماندهی کوچه‌باغ‌ها در حال اجراست.

خانه‌گیر، همچنین به توسعه فضاهای سبز و تفریحی در جنوب استان کرمان اشاره کرد و گفت: شهربازی جیرفت با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد در حال اجراست و بخشی از آن تا پایان امسال و بخش نهایی تا خرداد سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در پایان با اشاره به نظارت مستمر بر عملکرد شهرداری‌ها گفت: تیم‌های دفتر امور شهری استانداری به‌صورت هفتگی از شهرها بازدید می‌کنند و شهروندان نیز می‌توانند از طریق سامانه ۱۱۱ «سامد» مسائل و مشکلات خود را برای پیگیری ثبت کنند.