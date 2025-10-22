خانه گیر: رفسنجان میزبان گردهمایی علمی توسعه پایدار شهری ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خانه گیر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: گردهمایی علمی حکمرانی خردمندانه با هدف تبیین الگوی بومی مدیریت شهری و انتقال تجربیات شهرداریهای موفق کشور، یکم آبان در رفسنجان برگزار خواهد شد.
وی افزود: حکمرانی خردمندانه به عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار شهری در رفسنجان به مرحله اجرا رسیده است و در این دوره مدیریت شهری، برای نخستین بار در کشور، طرحی جامع بر مبنای مشارکت مردمی و محلهمحوری در ۵۰ محله رفسنجان پیادهسازی شده است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت: این طرح توانسته ظرفیتهای مردمنهاد و مشارکت اجتماعی را به یک مدل اجرایی برای تصمیمسازی شهری متصل و اکنون لازم است که نتایج و دستاوردهای آن به عنوان الگوی ملی حکمرانی شهری شناخته شود.
