به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خانهگیر، با اعلام برگزاری طرح ملی «مدرسه شهردار» در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه جاری گفت: کارکنان شهرداریهای سراسر استان کرمان در این طرح شرکت دارند.
وی هدف از برگزاری این طرح را دوره تخصصی و آموزشی کارکنان شهرداریهای استان کرمان جهت پرورش نیروهای متخصص و شهرداران آینده عنوان کرد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان تصریح کرد: این دوره ۲ روزه به همت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان و با حضور مسئولان مرکز راهبردی آموزش سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار میشود.
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