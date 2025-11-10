به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خانه‌گیر، با اعلام برگزاری طرح ملی «مدرسه شهردار» در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه جاری گفت: کارکنان شهرداری‌های سراسر استان کرمان در این طرح شرکت دارند.

وی هدف از برگزاری این طرح را دوره تخصصی و آموزشی کارکنان شهرداری‌های استان کرمان جهت پرورش نیروهای متخصص و شهرداران آینده عنوان کرد.



مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان تصریح کرد: این دوره ۲ روزه به همت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان و با حضور مسئولان مرکز راهبردی آموزش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار می‌شود.