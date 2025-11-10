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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

خانه گیر: طرح ملی «مدرسه شهردار» در کرمان اجرا می‌شود

خانه گیر: طرح ملی «مدرسه شهردار» در کرمان اجرا می‌شود

کرمان- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان از اجرای طرح ملی «مدرسه شهردار» در کرمان به عنوان یکی از سه استان پایلوت این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خانه‌گیر، با اعلام برگزاری طرح ملی «مدرسه شهردار» در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه جاری گفت: کارکنان شهرداری‌های سراسر استان کرمان در این طرح شرکت دارند.

وی هدف از برگزاری این طرح را دوره تخصصی و آموزشی کارکنان شهرداری‌های استان کرمان جهت پرورش نیروهای متخصص و شهرداران آینده عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان تصریح کرد: این دوره ۲ روزه به همت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان و با حضور مسئولان مرکز راهبردی آموزش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 6651254

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