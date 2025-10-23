رحیمی: حکمرانی مردمی باتکیه بر اراده مردم در تصمیمات شهری تحقق می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین رحیمی، صبح پنجشنبه در نخستین گردهمایی علمی حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری که با حضور مدیران، شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استانهای یزد، اصفهان، کرمان و مشهد، در رفسنجان آغاز شد گفت: رفسنجان شهر شهیدان و دیار فاتحان اروند و یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی همواره چراغ راه مدیریت شهری است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان نماد مقاومت و افتخار ملت ایران، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره حکمرانی مردمی، افزود: رهبر معظم انقلاب دو رکن اساسی را در این مسیر مورد تأکید قرار دادهاند؛ نخست مردمیسازی امور و دوم حرکت در چارچوب شرع مقدس اسلام.
وی با تأکید بر اینکه رعایت این دو اصل موجب شکلگیری نظام حکمرانی کارآمد و الهی میشود، گفت: در همه بحرانها، از جمله حادثه اخیر حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، نقش مردم تعیینکننده بوده است و اگر انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم نبود، دشمنان فرصتهای بسیاری برای آسیب داشتند.
رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با بیان اینکه حل مشکلات شهر و کشور تنها با مشارکت واقعی مردم ممکن است، موفقیتهای مدیریت شهری را عنایت ائمه اطهار و نگاه ویژه امام زمان دانست و تصریح کرد: از شهردار رفسنجان و همه اعضای شورای اسلامی شهر در این خصوص تشکر میکنم.
وی بیان کرد: اتحاد و انسجام کامل بین شورا و شهرداری، عامل اصلی رضایت مردمی در دوره ششم بوده است و ما هیچ تصمیمی را بدون همفکری و تعامل جمعی اتخاذ نکردیم که نتیجه این همراهی، رضایتمندی عمومی در میان شهروندان بوده است.
رحیمی، ادامه داد: برای تحقق عدالت شهری، رفسنجان به ۵۰ محله شهری تقسیم شد و در هر محله شوراهای محلی و شهرداران جوان دهه هشتادی انتخاب شدند.
وی افزود: ما از آنان خواستیم نیازها و اولویتهای واقعی مردم را بیان کنند تا بودجه و منابع متناسب با خواست شهروندان تخصیص یابد.
وی افزود: در ابتدای دوره شورا مبنای تصمیمگیریها را بر محور محلهحوری، مردمگرایی و علممحوری قرار داذیم و به لطف خدا، امروز در هر نقطه شهر رفسنجان، کارگاههای عمرانی فعال است و در کنار آن، پروژههای فرهنگی، اجتماعی و زیباسازی شهری نیز با مشارکت دانشگاهها، بهویژه دانشگاه ولیعصر (عج)، پیش میرود.
رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان خاطرنشان کرد: امیدواریم نشست علمی امروز بتواند با همافزایی فکری مدیران شهری، استادان دانشگاه و فعالان اجتماعی، آیندهای روشنتر برای مدل مردمی حکمرانی شهری در رفسنجان رقم بزند.
