پوستر کنفرانس علمی «حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه طی مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون عمرانی استاندار کرمان، از پوستر نخستین کنفرانس علمی «حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری: هم‌افزایی راهبردی برندینگ و مدیریت شهری» در شهر رفسنجان رونمایی شد.

در این مراسم که در جریان نخستین گردهمایی حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری ایران: مدیریت مشارکتی محله محور برگزار شد، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، امام جمعه و فرماندار رفسنجان، شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مشهد، یزد، کرمان، رفسنجان و سایر شهرهای استان کرمان حضور داشتند.

این کنفرانس در محورهای مشارکت مردمی محله محور و برند شهری، خدمات شهری، حمل و نقل، محیط زیست و برند شهری، فرهنگ، هنر، هویت و چشم‌انداز برند شهری، فناوری، حکمرانی هوشمند و برند شهری، دیپلماسی شهری؛ تجارب بین‌المللی و برند شهری، مشارکت اقتصادی، درآمد پایدار و برند شهری برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در کنفرانس که اردیبهشت ۱۴۰۵ در رفسنجان برپا می‌شود، تا یکم بهمن مهلت دارند چکیده مقالات و تا یکم اسغند مقالات خود را به نشانی https: / /vru.ac.ir / wg ارسال کنند.