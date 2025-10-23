  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

پوریانی: اکثر ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان در محاکم قضایی هوشمند است

بابلسر - رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیش از ۸۰ درصد ارجاع پرونده به کارشناس در محاکم قضایی مازندران سیستمی و هوشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش روز کارشناس که به همت کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران در بابلسر برگزار شد، اظهار کرد: کارشناسان رسمی، یار و یاور صدیق قضات بوده و با تجربیات گرانقدر و نظرات کارشناسی و تخصصی خود، در رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مثمرثمر هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه کارشناسان رسمی نقش اساسی و بنیادی در تحقق عدالت در جامعه دارند، افزود: کارشناسان، افراد واجد شرایطی هستند که از نظر تخصصی، فنی و اخلاقی با طی کردن مراحل متعدد، به عنوان کارشناس برگزیده شدند.

پوریانی تاکید کرد: بسیاری از موضوعات و موارد مطروحه در محاکم قضائی نیازمند ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی است و مبحث ارجاع امور تخصصی به کارشناس در قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های قضائی مطروحه در محاکم قضائی در کنار علم حقوقی نیازمند ارائه نظرات تخصصی کارشناسان است و کارشناسان رسمی، در نیل به عدالت و احقاق حق، نقش مهم و اساسی دارند.

پوریانی تاکید کرد: کارشناسان رسمی در کشف حقیقت، واقعیت و نیل به عدالت، چشمان بیدار قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضائی هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از موارد ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی در محاکم قضائی مازندران به صورت سیستمی و هوشمند انجام می‌شود و این مهم، تحت رصد و نظارت دقیق معاونت فناوری اطلاعات دادگستری مازندران قرار دارد.

گفتنی است در این آئین با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، کارشناسان رسمی پیشکسوت استان، تجلیل شدند.

