دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان ایلام تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام، با تشریح نتایج و آثار این سفر مهم اظهار داشت: سفر رئیس محترم قوه قضائیه به ایلام، منشأ خیر و برکت فراوانی برای مردم استان بوده و دستاوردهای آن در ابعاد مختلف قضائی، عمرانی و اجتماعی قابل توجه است.

وی در ادامه مهم‌ترین دستاوردهای این سفر را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. اختصاص ۷۴۸ میلیارد تومان اعتبار جهت تجهیز و بهسازی مراکز و مراجع قضائی استان ایلام.

۲. صدور ۳٬۳۰۰ جلد سند مالکیت برای متقاضیان طرح «نهضت ملی مسکن» در استان.

۳. صدور ۲٬۲۰۰ فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی در روستاهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر.

۴. صدور سند مالکیت برای پالایشگاه گاز ایلام به مساحت ۲۵۰ هکتار.

۵. صدور سند مالکیت برای سد مخزنی ایلام به مساحت ۴۰۵ هکتار.

۶. تکمیل فرآیند صدور سند برای دانشگاه ایلام: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در جریان سفر، علاوه بر ۹۰ هکتار قبلی، «باقی‌مانده ۱۱۰ هکتار» نیز در دستور کار صدور سند قرار گرفت تا مجموع اراضی دانشگاه به ۲۰۰ هکتار افزایش یابد.

۷. ملاقات چهره‌به‌چهره با ۴۲۵ نفر از مردم ایلام توسط مسئولان عالی قضایی کشور.

۸. دریافت ۱٬۵۲۴ فقره درخواست و نامه مردمی از سوی مردم استان در جریان سفر.

۹. از مجموع درخواست‌های مردمی، نزدیک به ۱۵۰ مورد مربوط به بخش دولتی بوده که بلافاصله به مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: این سفر، گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات مردم، تسریع در خدمت‌رسانی قضائی، تثبیت مالکیت‌ها و تقویت زیرساخت‌های عدالت در استان ایلام بوده و ان‌شاءالله نتایج آن به‌زودی در زندگی مردم شریف استان نمایان خواهد شد.