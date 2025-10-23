غفاری: روایت دقیق سنگ‌ بنای تربیت اجتماعی است

حنیف غفاری در حاشیه دوره توانمندسازی آموزشی جهاد تبیین ویژه مربیان شبکه تربیتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حدیث نبوی «حُسنُ السُؤال نِصفُ العِلم» اظهار کرد: غفلت زمینه ساز اختلال در فرآیند هدایتگری و جهاد تبیین خواهد بود.
مدرس دانشگاه و روابط بینالملل عدم تحقق اهداف کلان و خرد عدم روایت درست دانست و افزود: از معضلات اساسی در امر تربیت و هدایتگری سیاسی-اجتماعی آن است که صحنه به درستی برای مربیان خاص و عام تعریف نمیشود.
غفاری با بیان اینکه توصیف صحیح صحنه، نیمی از علم و تربیت را تشکیل میدهد، تصریح کرد: باید نقطه تمرکز بر توصیف واقعیت و آنچه هست قرار داده شود.
وی ادامه داد: طرح درست سوال و توصیف صحیح صحنه، نیمی از علم و تربیت را تشکیل میدهد و این اصل میتواند بهعنوان یک الگو و دستورالعمل عملی برای متربیان در نظر گرفته شود.
مدرس دانشگاه و روابط بینالملل با اشاره به ابعاد جنگ شناختی دشمن اصلیترین رکن جنگ شناختی را، اختلال در روایت واقعیت بیان کردو افزود: تمرکز دشمن بر این است که صحنه بهدرستی برای مردم توصیف نشود و همین امر، فرآیند تبیین را نیز با آسیب مواجه میسازد.
وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد تحریف صحنه، مسیر تربیت را منحرف سازد، گفت: مربیان تربیتی باید با روایتسازی دقیق، مستند و شفاف، این خلأ را پر کنند.
