برومندی: تولید خرمای مجول در ایران به ۵۰ هزارتن خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برومندی ظهر امروز پنجشنبه در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران در اهواز بیان کرد: انجمن ملی خرما پیگیر مسائل و مشکلات صنعت خرما و فعالان این حوزه هستند که از آنها تشکر می‌کنم.

وی، وزارت جهاد کشاورزی را وزارت امنیت غذایی برشمرد و گفت: آب به عنوان مهم‌ترین نهاده برای تولید محصولات کشاورزی به یکی از محدودیت‌ها در این حوزه تبدیل شده است اما باید امنیت غذایی ۹۰ میلیون نفر را تأمین کنیم.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت‌های مهم حوزه کشاورزی در یک سال اخیر از جمله کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها، خشکسالی و ناترازی انرژی، اظهار کرد: این مسئله قطعی برق چاه‌های آب کشاورزی گاهاً تا ۹ ساعت را به همراه داشت اما موفق شدیم خلق و تولید محصولات کشاورزی را داشته باشیم.

برومندی با بیان اینکه کشاورزان و باغداران ایران در شرایطی که با تلاطم‌های شدید اقتصادی مواجه هستیم به تولید می‌پردازند، افزود: علاوه بر تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه، با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنیم و همه این موارد بر تولید و سیاست گذاری در تولید تأثیر می‌گذارد.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی به رغم همه محدودیت‌ها و موانع، علاوه بر تولید و تأمین نیاز و سفره مردم به صادرات ۸.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات محصولات کشاورزی دست یافته است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد از این درآمد متعلق به حوزه باغداری کشور بوده و قریب ۴۰۰ میلیون دلار مختص صادرات خرما از کشور است.

برومندی با اشاره به صادرات انجام شده گفت: تراز تجاری کشور حدود سه میلیارد دلار مثبت شده و در برنامه هفتم پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی، رشد اقتصادی مورد تاکید مجلس محقق شد.

وی خرما را یک محصول مهم و استراتژیک در کشور برشمرد و تصریح کرد: ۳۸ درصد اشتغال بخش کشاورزی ایران مختص بخش باغبانی است، از میزان آب مصرفی کشور حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب مربوط به حوزه مصرفی ما است و در این زمینه علاوه بر تأمین میوه کشور درآمد ارزی حدود ۴.۵ میلیارد دلاری داشته‌ایم.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین ۱۸ درصد تولید جهانی خرما در دست ما است و به بیش از ۸۰ کشور جهان صادرات داریم.

به گفته برومندی، ایران رتبه اول صادرات خرما در جهان را دارد و سومین تولید کننده خرمای جهان است.

وی، روند صادرات کشور در سال‌های اخیر را مثبت دانست و گفت: اکنون اولین صادرکننده خرما در جهان هستیم و در این حوزه به عنوان دولت و سیاست گذار فقط به دنبال فراهم کردن فضا هستیم و قصد دخالت در کار بخش خصوصی را نداریم.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قصد تجاری سازی تولید خرما در ایران را داریم، تصریح کرد: همچنین اصلاح و احیای باغات از مهمترین سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است و با توجه به شرایط آبی کشور قصد توسعه باغات در این زمینه را نداریم مگر اینکه آب جدیدی وجود داشته باشد و سبب پایداری تولید شود.

برومندی گفت: متوسط برداشت هر هکتار خرما در دنیا حدود ۷ تن است و در ۱۴ استان کشور ما نیز به همین میزان تولید انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰ تن خرمای مجول در ایران تولید می‌شود عنوان کرد: در چهار سال آینده به حدود ۵۰ هزار تن خرمای مجول خواهیم رسید.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی حفظ بازارهای بین‌المللی را از سیاست‌های این دستگاه خواند و افزود: همچنین قصد حفظ بازارهای موجود را نیز داریم رضا باید با یکدیگر شیوه نامه‌های صادراتی در بخش‌های مختلف را تنظیم کنیم.

برومندی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی با ریسک همراه است، بیان کرد: باید در سیاست‌گذاری‌های دولت، بخش خصوصی و.. برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی تلاش کنیم.

وی بیان کرد: خوزستان استان مهم تولید بخش کشاورزی است و بیش از ۱۸ درصد غذای کشور در این استان تولید می‌شود.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: باید وضعیت صنعت خرما، تولید کنندگان خرما و ۲۰ هزار خانوار استان خوزستان که معیشت آنها از کشاورزی است را در دولت مطرح کرده و بگوییم که معیشت این اشخاص در حال به خطر افتادن است لذا لازم است نمایندگان مجلس نیز در این خصوص اقداماتی داشته باشند.