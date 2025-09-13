  1. استانها
۳ محموله بزرگ قاچاق در اصفهان توقیف شد

اصفهان-جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از توقیف ۳ محموله کالای قاچاق شامل لوازم التحریر، لوازم خانگی و لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال در استان اصفهان خبر داد.

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا وارز و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی و رصد هوشمندانه موفق شدند ۳ محموله بزرگ کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی استان توقیف کنند.

وی ادامه داد: در این راستا مأموران موفق شدند در بازرسی از ۳ دستگاه کامیون مقادیر زیادی انواع لوازم التحریر، لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه برای متهمان پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

