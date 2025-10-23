به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فولاد خوزستان و شمسآذر قزوین از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور، فردا جمعه ۲ آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۰ در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان برگزار خواهد شد.
فولاد خوزستان با عملکردی باثبات در هفتههای اخیر، در پنج دیدار گذشته خود شکست نخورده و با روحیهای بالا به مصاف حریف قزوینی خود خواهد رفت. در مقابل، تیم شمسآذر قزوین در ۱۴ بازی اخیر خانگی خود همواره دروازهاش باز شده که نشان از آسیبپذیری دفاعی این تیم دارد.
قضاوت این دیدار بر عهده کوپال ناظمی خواهد بود؛ داوری که در پنج فصل اخیر دو بار دیدارهای فولاد را سوت زده و حاصل آن یک شکست و یک تساوی برای نماینده خوزستان بوده است. همچنین ناظمی سه بار دیدارهای شمسآذر را قضاوت کرده که نتیجه آن یک شکست و دو تساوی برای تیم قزوینی بوده است.
این دیدار میتواند آزمونی جدی برای شمسآذر در برابر خط حمله فولاد باشد و از سوی دیگر، فولاد نیز فرصت دارد تا روند شکستناپذیری خود را در خانه حفظ کند.
