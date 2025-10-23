به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی با شمس آذر قزوین در پاسخ به پرسشی درباره وعده پیشین خود مبنی بر قهرمانی در آسیا، گفت: ما با انگیزه زیاد به فولاد آمدیم و در مذاکرات ابتدایی با مدیران باشگاه، صحبت از ساختن تیمی بهتر نسبت به فصل گذشته شد. قول‌های خوبی داده شد و این موضوع در من انگیزه زیادی ایجاد کرد. اما در ادامه با بروز مشکلاتی نظیر جنگ ۱۲ روزه و مسائل مربوط به انرژی در کارخانه، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که آنچه انتظار داشتیم اتفاق نیفتاد و کار را برای شروع فصل سخت‌تر کرد.

گل‌محمدی با تأکید بر ظرفیت‌های باشگاه فولاد، اظهار داشت: هواداران فولاد شایستگی این را دارند که تیمشان برای قهرمانی در آسیا بجنگد. امکانات این کار وجود دارد و این انگیزه در همه ما هست اما مدیران باشگاه نیز باید شرایطی را فراهم کنند که اتفاقات خوب در باشگاه رقم بخورد؛ با برنامه‌ریزی دقیق و نگاهی رو به جلو.

وی ادامه داد: اگر هدف فقط تیم‌داری باشد و صرفاً حضور فولاد در لیگ برتر مدنظر باشد، به نظرم هدفی پیش پا افتاده است. باید با باشگاه صحبت کنیم و بدانیم هدف آن‌ها از تیم‌داری چیست. مشکلات سطحی نباید در تیم وجود داشته باشد.

سرمربی فولاد در پایان خاطرنشان کرد: باید مسیر روشنی را طی کنیم تا آینده‌ای بسازیم که مایه افتخار هواداران فولاد باشد. این راهی است که باید از سوی همه مسئولان باشگاه انتخاب شود.