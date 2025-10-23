به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجبفرد پنجشنبه شب در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دیلم، با تأکید بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاهها و نهادهای مردمی در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: پیشگیری از گرایش جوانان و مقابله با آسیبهای اجتماعی نیازمند برنامهریزی دقیق، آموزش هدفمند و همراهی همه بخشهاست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم همچنین بر رصد میدانی و برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرقانونی، از جمله کشت گیاهان غیرمجاز مانند خشخاش تأکید کرد و خواستار افزایش نظارتها و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول شد.
معاون فرماندار دیلم همچنین با قدردانی از تلاشهای فرماندهی و پرسنل انتظامی در زمینه مقابله با توزیع مواد مخدر، بر استمرار گشتهای میدانی، اقدامات اطلاعاتی و همکاری مستمر با سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
در پایان این نشست، مقرر شد دستگاههای عضو شورا ضمن استمرار برنامههای فرهنگی، آموزشی و حمایتی، طرحهای اجرایی خود را در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی به دبیرخانه شورا ارائه دهند.
