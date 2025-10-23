  1. استانها
  2. بوشهر
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

حاجب‌فرد: مقابله قاطع با کشت گیاهان غیرمجاز در دیلم ضروری است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم بر مقابله قاطع با کشت گیاهان غیرمجاز از جمله خشخاش تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد پنجشنبه شب در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دیلم، با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مردمی در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: پیشگیری از گرایش جوانان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آموزش هدفمند و همراهی همه بخش‌هاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم همچنین بر رصد میدانی و برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرقانونی، از جمله کشت گیاهان غیرمجاز مانند خشخاش تأکید کرد و خواستار افزایش نظارت‌ها و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول شد.

معاون فرماندار دیلم همچنین با قدردانی از تلاش‌های فرماندهی و پرسنل انتظامی در زمینه مقابله با توزیع مواد مخدر، بر استمرار گشت‌های میدانی، اقدامات اطلاعاتی و همکاری مستمر با سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد دستگاه‌های عضو شورا ضمن استمرار برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و حمایتی، طرح‌های اجرایی خود را در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی به دبیرخانه شورا ارائه دهند.

