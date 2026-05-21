به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد ظهر پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دیلم اظهار کرد: جوانان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی آنان باید با نگاه جدی‌تری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه جوانان تصریح کرد: انتظار می‌رود همه نهادهای مسئول با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه حضور پررنگ‌تر جوانان را در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی فراهم کنند.

معاون فرماندار دیلم همچنین بر اهمیت رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های جوانان از جمله اشتغال، اوقات فراغت و ارتقای نشاط اجتماعی تأکید کرد و خواستار اجرای مؤثر مصوبات این ستاد از سوی دستگاه‌های مربوطه شد.

حاجب‌فرد در پایان بر استمرار جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان و پایش مستمر روند اجرای برنامه‌های مصوب به منظور تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید کرد.