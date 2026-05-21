۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

معاون فرماندار دیلم: فراهم‌کردن زمینه مشارکت جوانان در اولویت است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم توجه به نیازها و مطالبات جوانان و فراهم‌کردن بستر مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی شهرستان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد ظهر پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دیلم اظهار کرد: جوانان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی آنان باید با نگاه جدی‌تری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه جوانان تصریح کرد: انتظار می‌رود همه نهادهای مسئول با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه حضور پررنگ‌تر جوانان را در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی فراهم کنند.

معاون فرماندار دیلم همچنین بر اهمیت رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های جوانان از جمله اشتغال، اوقات فراغت و ارتقای نشاط اجتماعی تأکید کرد و خواستار اجرای مؤثر مصوبات این ستاد از سوی دستگاه‌های مربوطه شد.

حاجب‌فرد در پایان بر استمرار جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان و پایش مستمر روند اجرای برنامه‌های مصوب به منظور تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید کرد.

کد مطلب 6836876

