به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجبفرد ظهر پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دیلم اظهار کرد: جوانان سرمایههای اصلی کشور هستند و برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای فکری، فرهنگی و اجتماعی آنان باید با نگاه جدیتری دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی در حوزه جوانان تصریح کرد: انتظار میرود همه نهادهای مسئول با برنامهریزی منسجم، زمینه حضور پررنگتر جوانان را در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی فراهم کنند.
معاون فرماندار دیلم همچنین بر اهمیت رسیدگی به مسائل و دغدغههای جوانان از جمله اشتغال، اوقات فراغت و ارتقای نشاط اجتماعی تأکید کرد و خواستار اجرای مؤثر مصوبات این ستاد از سوی دستگاههای مربوطه شد.
حاجبفرد در پایان بر استمرار جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان و پایش مستمر روند اجرای برنامههای مصوب به منظور تحقق اهداف تعیینشده تأکید کرد.
