به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب فرد صبح چهارشنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دیلم در سال ۱۴۰۵، ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای این شورا در سال گذشته ، بر لزوم به‌کارگیری برنامه‌هایی اثربخش و قابل اجرا برای پیشگیری از اعتیاد در سال جاری تأکید کرد.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم با انتقاد از رویکردهای کلیشه‌ای، خواستار حرکت به سمت ابتکارات خلاقانه در این عرصه شد و افزود: اعضای شورا باید با برنامه‌ریزی مدون، اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را بر اساس نیازهای روز جامعه هدف‌گذاری کنند تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم گفت: همه ما وظیفه داریم برای پیشگیری و نجات جامعه از دام اعتیاد گام برداریم و کوتاهی در این حوزه از هیچ‌کس پذیرفته نخواهد شد.



جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دیلم همچنین بر عزم جدی برای برخورد با عوامل اصلی توزیع مواد مخدر تأکید و خاطرنشان کرد: در مبارزه قاطع با قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.