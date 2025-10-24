مدرسه علمیه سپهداری قلب تپنده هویت تاریخی و فرهنگی شهر اراک است

عباس خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه مدارس علمیه حوزوی در ساختار فرهنگی شهرها، اظهار کرد: مدارس علمیه فراتر از کارکرد آموزشی و دینی خود، یکی از ارکان هویتی شهرها به‌شمار می‌آیند و به حافظه تاریخی و معنوی شهر معنا می‌بخشند و در ذهن مردم به‌عنوان نشانه‌ای از اصالت، سنت و پایداری فرهنگی باقی مانده‌اند.

وی با تمرکز بر مدرسه علمیه سپهداری، افزود: این مدرسه با قدمتی همپای شهر اراک، نه‌تنها محل پرورش عالمان دینی از جمله حجره طلبگی بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده، بلکه در شکل‌گیری بافت اجتماعی و فرهنگی شهر نقش بسزایی ایفا کرده و حضور این مکان فرهنگی در بافت تاریخی شهر، هویت و اصالت اراک را تثبیت کرده و در طراحی و معماری سنتی شهر نیز تأثیرگذار بوده است.

خسروانی با بیان اینکه مدارس علمیه در قلب تاریخی شهرها، نمادی از پیوند دین، دانش و زندگی شهری هستند، گفت: این مراکز به‌عنوان کانون‌هایی برای تبادل اندیشه، تربیت اخلاقی و انسجام اجتماعی، جایگاهی ممتاز در حافظه جمعی ساکنان دارند و خاطره شهروندان با این مکان‌ها گره خورده است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به نقش تاریخی مدرسه سپهداری در تربیت اندیشمندان برجسته، بیان کرد: این مدرسه میزبان فقها و علمایی بوده که برخی از آنان با اندیشه‌های نو و کنش‌های مؤثر خود، مسیر تحولات فکری و اجتماعی ایران را دگرگون کرده‌اند و نامشان با این مدرسه پیوند خورده است.

خسروانی گفت: مدرسه علمیه سپهداری نه‌تنها بخشی از میراث علمی و دینی شهر اراک است، بلکه در روایت تاریخی این شهر جایگاهی کلیدی دارد.

وی بیان کرد: از زمان تأسیس تا امروز، این مدرسه در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شهر نقش داشته و به‌عنوان یکی از نمادهای پایدار هویت اراک، در حافظه تاریخی مردم این دیار ثبت شده است.