به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود تاج لنگرودی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با تحلیل وقایع پس از عاشورا، اظهار کرد: حضرت زینب (س) در شرایطی بسیار دشوار، مسئولیت هدایت کاروان اهل بیت و حفظ مسیر امامت را بر عهده گرفت.

کارشناس مسائل مذهبی افزود: پس از شهادت امام حسین (ع)، امام سجاد (ع) به عنوان امام بعدی، به شدت بیمار بود و به دلیل تهدید جانی از سوی سپاه عبیدالله بن زیاد، نمی‌توانست امامت خود را آشکار کند.

وی با بیان اینکه سپاه عبیدالله بن زیاد در کمین شناسایی امام سجاد (ع) بود تا با حذف ایشان، مسیر امامت را قطع کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی، حضرت زینب (س (با بصیرت، شجاعت و عصمت الهی برخاست و سکان کشتی امامت را در دست گرفت.

حجت‌الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به خطبه‌های کوبنده حضرت زینب (س) در کوفه و شام، گفت: حضرت زینب (س) با مدیریت کاروان اسرا و حفظ کرامت اهل بیت، عملاً نقش امام را ایفا کرد.

وی افزود: نقش‌آفرینی حضرت زینب (س) از جایگاه عصمت و مسئولیت‌پذیری الهی ایشان نشأت گرفت.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: شماری از علما عصمت حضرت زینب (س) را پس از چهارده معصوم، برترین مرتبه عصمت دانسته‌اند، چرا که در شرایطی که امام سجاد (ع) به دلیل بیماری و تهدید جانی امکان بروز امامت نداشت، ایشان با تدبیر و شجاعت، هدایت مسیر ولایت را بر عهده گرفت و از انقطاع آن جلوگیری کرد.

وی با طرح این پرسش که ما چقدر برای امام زمان (عج) آمادگی داریم؟، افزود: برخی افراد، انتظار را در حد رساندن یک نامه از جایی به جایی تعریف می‌کنند، اما برخی دیگر، آن‌چنان خود را رشد می‌دهند که اگر امام بفرماید: امروز نمی‌توانم تظاهر به امامت کنم، هم از روی بیماری و هم از روی خطر جانی، آنان چون زینب (س) برخیزند و بگویند: سکان را به من بسپار، من آماده‌ام.

حجت‌الاسلام تاج لنگرودی منتظر واقعی کسی است که در غیاب ظهور، مسئولیت‌پذیر باشد؛ کسی که می‌تواند همچون حضرت زینب (س)، در لحظه‌های بحرانی، مسیر امامت را حفظ کند. این آمادگی، همان است که حضرت زینب (س) داشت و امروز، الگویی روشن برای منتظران در عصر غیبت محسوب می‌شود.