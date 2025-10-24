به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بهرام سرمست صبح روز جمعه دوم آبان ماه در این مراسم، دوچرخهسواری را نماد فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی این شهرستان عنوان کرد و گفت: دوچرخه فقط یک وسیله نقلیه نیست، بلکه نشانهای از شهر مدرن، سالم و پویاست؛ شهری که به محیط زیست، صرفهجویی در انرژی و نشاط اجتماعی اهمیت میدهد.
وی افزود: خوشبختانه بناب با فرهنگ دیرینه دوچرخهسواری خود، یکی از الگوهای موفق در این زمینه در کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به ضرورت گسترش ورزشهای همگانی و ترویج سبک زندگی سالم افزود: توسعه چنین برنامههایی علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی مردم، به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و صرفهجویی در مصرف انرژی کمک میکند.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: ترویج فرهنگ دوچرخهسواری در شهرها باید به عنوان یک سیاست پایدار شهری در دستور کار قرار گیرد.
سرمست خاطرنشان کرد: امیدوارم با همراهی مسئولان استانی و محلی، ظرفیتهای فرهنگی و ورزشی شهرهای مختلف استان را به عنوان نمادهای ماندگار به ثبت برسانیم و در مسیر ارتقای سلامت و امنیت شهروندان گامهای مؤثری برداریم.
وی در پایان ضمن قدردانی از استقبال پرشور مردم بناب و همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری و هیأت دوچرخهسواری شهرستان، گفت: مردم بناب همواره در عرصههای مختلف پیشقدم بودهاند و این روحیه مشارکت و همدلی سرمایهای ارزشمند برای توسعه استان و الگویی برای سایر شهرهاست.
تکمیل ورزشگاه بناب و مناسبسازی زیرساختهای بناب برای تبدیل آن به نماد پرزش دوچرخهسواری و ساماندهی مناطق ورزشی از جمله موارد مهم مطرح شده در این همایش بود.
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