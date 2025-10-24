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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

سرمست:دوچرخه‌سواری نشانه شهر مدرن، سالم و پویا است

سرمست:دوچرخه‌سواری نشانه شهر مدرن، سالم و پویا است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: دوچرخه‌سواری نشانه شهر مدرن، سالم و پویا است و ظرفیت‌های ویژه همه شهرها را به عنوان نمادهای ماندگار تقویت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بهرام سرمست صبح روز جمعه دوم آبان ماه در این مراسم، دوچرخه‌سواری را نماد فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی این شهرستان عنوان کرد و گفت: دوچرخه فقط یک وسیله نقلیه نیست، بلکه نشانه‌ای از شهر مدرن، سالم و پویاست؛ شهری که به محیط زیست، صرفه‌جویی در انرژی و نشاط اجتماعی اهمیت می‌دهد.

وی افزود: خوشبختانه بناب با فرهنگ دیرینه دوچرخه‌سواری خود، یکی از الگوهای موفق در این زمینه در کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت گسترش ورزش‌های همگانی و ترویج سبک زندگی سالم افزود: توسعه چنین برنامه‌هایی علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی مردم، به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری در شهرها باید به عنوان یک سیاست پایدار شهری در دستور کار قرار گیرد.

سرمست خاطرنشان کرد: امیدوارم با همراهی مسئولان استانی و محلی، ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی شهرهای مختلف استان را به عنوان نمادهای ماندگار به ثبت برسانیم و در مسیر ارتقای سلامت و امنیت شهروندان گام‌های مؤثری برداریم.

وی در پایان ضمن قدردانی از استقبال پرشور مردم بناب و همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری و هیأت دوچرخه‌سواری شهرستان، گفت: مردم بناب همواره در عرصه‌های مختلف پیش‌قدم بوده‌اند و این روحیه مشارکت و همدلی سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه استان و الگویی برای سایر شهرهاست.

تکمیل ورزشگاه بناب و مناسب‌سازی زیرساخت‌های بناب برای تبدیل آن به نماد پرزش دوچرخه‌سواری و ساماندهی مناطق ورزشی از جمله موارد مهم مطرح شده در این همایش بود.

کد مطلب 6632535

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