به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بهرام سرمست صبح روز جمعه دوم آبان ماه در این مراسم، دوچرخه‌سواری را نماد فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی این شهرستان عنوان کرد و گفت: دوچرخه فقط یک وسیله نقلیه نیست، بلکه نشانه‌ای از شهر مدرن، سالم و پویاست؛ شهری که به محیط زیست، صرفه‌جویی در انرژی و نشاط اجتماعی اهمیت می‌دهد.

وی افزود: خوشبختانه بناب با فرهنگ دیرینه دوچرخه‌سواری خود، یکی از الگوهای موفق در این زمینه در کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت گسترش ورزش‌های همگانی و ترویج سبک زندگی سالم افزود: توسعه چنین برنامه‌هایی علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی مردم، به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری در شهرها باید به عنوان یک سیاست پایدار شهری در دستور کار قرار گیرد.

سرمست خاطرنشان کرد: امیدوارم با همراهی مسئولان استانی و محلی، ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی شهرهای مختلف استان را به عنوان نمادهای ماندگار به ثبت برسانیم و در مسیر ارتقای سلامت و امنیت شهروندان گام‌های مؤثری برداریم.

وی در پایان ضمن قدردانی از استقبال پرشور مردم بناب و همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری و هیأت دوچرخه‌سواری شهرستان، گفت: مردم بناب همواره در عرصه‌های مختلف پیش‌قدم بوده‌اند و این روحیه مشارکت و همدلی سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه استان و الگویی برای سایر شهرهاست.

تکمیل ورزشگاه بناب و مناسب‌سازی زیرساخت‌های بناب برای تبدیل آن به نماد پرزش دوچرخه‌سواری و ساماندهی مناطق ورزشی از جمله موارد مهم مطرح شده در این همایش بود.