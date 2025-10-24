به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در بازدید از پروژه‌های مختلف اقتصادی استان هدف از این بازدید را بررسی درخواست تسهیلات سرمایه‌گذاران ارزیابی وضعیت مالی پروژه‌ها و بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌ها اعلام کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان برای جذب گردشگر، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی توسعه گردشگری در هرمزگان ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری این حوزه است و تسهیلات بانکی بخشی از منابع مورد نیاز این پروژه‌ها را تأمین خواهد کرد.

شهرزاد همچنین به طرح‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های پایین‌دستی صنعت اشاره و تأکید کرد: که تنوع‌بخشی به زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری یکی از رویکردهای کلیدی استان است و افزایش تنوع پروژه‌ها موجب گرایش بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد.

معاون اقتصادی استانداری از طرح «تیر پارک‌ها» بازدید کرد، گفت: با توجه به تعداد بالای ماشین‌آلات سنگین در استان ایجاد تیر پارک‌ها برای تسهیل حمل‌ونقل ضروری است. اولین تیر پارک با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در حال اجراست و به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهرزاد در پایان با اشاره به آمار کلی سرمایه‌گذاری در استان، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۴۰۰ طرح سرمایه‌گذاری با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد ریال در هرمزگان در دست اجراست که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند برای حدود ۷۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کند.