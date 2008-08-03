طرح تحول اقتصادی منجر به شوک و بیهوشی اقتصادی نشود

آیت الله سید احمدخاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره طرح تحول اقتصادی دولت گفت: این طرح در کلیات ، طرح بسیار خوبی است چرا که این حق مردم شهرهای دور و فقیر است که بتوانند از تمامی امکانات همچون پایتخت نشینان استفاده کنند.

طرح تحول اقتصادی منجر به شوک و بیهوشی اقتصاد نشود

وی افزود: بحث تحول اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در دوره آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز مطرح شد ولی امروز در این دولت می بینیم که آقای احمدی نژاد کمر همت بسته است و می خواهد این موضوع را سامان دهد ،‌با این حال آنچه که دلسوزان نظام در نظر دارند این است که با اجرای این طرح به کشور و عموم مردم شوک اقتصادی وارد نشود.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد : مسئولان اجرا کننده این طرح باید بدانند که اجرای این طرح به چه میزان شوک وارد می کند. باید مراقب باشند که این شوک منجر به بی هوشی نشود و از سوی دیگر تورم را غیر قابل کنترل نکند.

آیت الله خاتمی یادآور شد: رئیس جمهور و هیئت دولت و همچنین دلسوزان نظام باید با یکدیگر کمک کنند تا به آن هدف مبنی بر تحول در اقتصاد کشور دست پیداکنیم و تورم کمر شکنی که گفته می شود نیز با اجرای این طرح بوجود نیاید، چرا که وجود تورم در هر جامعه ای بسیار دردناک و خطرناک است.

دونکته در موضوع گشایش کنسولگری آمریکا

وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره گشایش سرکنسولگری آمریکا در تهران که اخیرا مطرح شده چیست؟ گفت: در این زمینه دو مطلب وجود دارد ، یکی اینکه باید توجه داشته باشیم که تصمیماتی که گرفته می شود آن هم در موضوع سیاست خارجی بدون نظر رهبر معظم انقلاب نه مشروعیت دارد و نه قابل اجراست . دوم آنکه اگر مجموعه نظام به آنجا رسیدند که در کشوردفتر حافظ منافع آمریکا گشایش شود و شرایط بلامانع است، باید دقت کنند که این مرکز به لانه جاسوسی آمریکا مجددا تبدیل نشود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در این موضوع اگر در نهایت عقل جمعی نظام به این نتیجه رسید که این دفتر در کشور گشایش یابد و رهبری نیز تایید کردند مجریان باید به توصیه های فوق توجه کنند .

اعتقاد به امام زمان (عج) نباید قربانی سیاست شود

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از گفتگو با مهر درباره مباحث مطرح شده در خصوص حضرت ولی عصر(عج) در دولت نهم گفت: ابراز عشق به آقا حضرت ولی عصر (عج) تکلیف است، به عبارتی دیگر این در اعتقادات ما وجود دارد که مثلا صدقه دهیم برای امام زمان (عج) تا خداوند او را حفظ کند و یا برای تعجیل در ظهور آقا دعای فرج را بخوانیم پس نباید این اعتقادات مخدوش شوند چرا که در اعتقادات دینی ما نهادینه شده اند.

وی افزود: البته این موضوع چیزی نیست که بخواهیم با مطرح کردن آن فضا را به گونه ای کنیم که کسی جرأت ابراز عشق به آقا را نداشته باشد. متاسفانه برخی جریانهای سیاسی دنبال این هستند که هر کس دم از امام زمان(عج) زد او را خرافی یا حجتیه ای معرفی کنند.

آیت الله خاتمی افزود: همه ما معتقدیم که نباید اعتقادات را در عرصه مسائل سیاسی قربانی کرد. بایستی اعتقادات به قوت خود باقی بماند و افراد و گروههای سیاسی به گونه ای حرف بزنند که معصومین را خرج خود نکنند.

کسی بر این موضوع که امام زمان بر این کشور نظر دارد شکی ندارد. ولی اینکه بخواهیم بگوئیم تمامی کارهایی که در کشور انجام می شود نیز با اراده امام زمان (عج) است، درست نیست.

وی با اشاره به برخی شایعات موجود درباره امام زمان (عج) که به دولت نهم منتسب می شود گفت: برخی شایعاتی که در این رابطه به دولت می زنند دروغ است . این دروغ واضحی است که می گویند در دولت نهم سجاده خالی پهن می کنند و بقیه به این بهانه که به آقا امام زمان اقتدا می کنند نماز می خوانند . در هیئت دولت افرادی حضور دارند که دارای فهم و دانش بالایی هستند.

این عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در ادامه تاکید کرد : کسی بر این موضوع که امام زمان بر این کشور نظر دارد شکی ندارد چرا که اگر امام زمان بر مملکت ما نظر نداشت تا به حال این انقلاب بارها مورد تهاجم بیگانگان قرار می گرفت. ولی اینکه بخواهیم به این گونه بیان کنیم که تمامی کارهایی که در کشور انجام می شود نیز با اراده امام زمان (عج) است، درست نیست. اگر کسی این حرف را بزند که ریز کارهای ما مورد تایید آقا است ، قابل دفاع نیست. هیچ کس این ادعا را ندارد و نباید داشته باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز جریانهای اعتقادی که از موضوع مهدویت سواستفاده می کنند بسیار زیاد شده اند .

وی افزود: در شرایط کنونی رسانه های ما بخصوص رسانه ملی باید وارد میدان شوند و با کارهای فرهنگی جلوی این موضوع را بگیرند. این جریان ، جریان خطرناک فرهنگی سیاسی است که باید توسط نیروهای امنیتی سیاسی مورد پیگیری قرار گیرد.

آیت الله خاتمی افزود: در شرایط فعلی همه نظام بایستی حساس باشند تا این اعتقاد مقدس آسیب نبیند و جلوی سواستفاده ها نیز گرفته شود.