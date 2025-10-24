به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر جمعه در حاشیه جشنواره ورزش‌های ملی محلی به میزبانی شهرستان نجف‌آباد اظهار کرد: اصالت روستاها برای ما بسیار مهم است و معتقدیم که مسیر توسعه شهرها و کشور از توسعه روستاها می‌گذرد؛ اگر می‌خواهیم کشور به تراز اصلی خود برسد، باید به روستاها و عشایر توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: بی‌توجهی به روستاها موجب مشکلاتی برای شهرها از جمله مهاجرت بی‌رویه به مناطق شهری می‌شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: از این رو توجه به تولید، زیرساخت‌ها، سرانه‌ها و رفع مشکلات در روستاها ضروری است و مسائل اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره در روستاها باید به طور جامع مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اصالتی که در روستاها وجود دارد در هیچ کجا قابل تکرار نیست، عنوان کرد: از این رو توجه به موضوعات فرهنگی و همچنین جشنواره‌هایی نظیر امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و منجر به همدلی اقوام و بخش‌های مختلف می‌شود.

جمالی‌نژاد بیان کرد: رویدادهای ورزشی مثل آنچه امروز به میزبانی نجف‌آباد برگزار می‌شود نمایانگر وحدت در عین کثرت است و در آن همه زیر پرچم ایران همدل شده‌اند تا اصالت کشور را به رخ بکشند.