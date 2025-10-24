به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان پس از پیروزی ۲ بر صفر پرسپولیس مقابل ذوب آهن اصفهان گفت: ابتدا به تیم خوب ذوب آهن تبریک می گویم. این تیم خیلی خوبی بود که با آقای حدادی فر قطعا در آینده موفق خواهد شد.

سرمربی پرسپولیس افزود: تمام تیم پس از بازی با خیبر خرم آباد و شرایط خیلی سختی که داشتیم اتحاد پیدا کردند تا به نتیجه برسیم. از مدیر تا بازیکن و اعضای کادر فنی متحد شدند تا امروز بازی قلدرانه انجام دهیم و پیروز شویم.

وحید هاشمیان در واکنش به خبر خداحافظی با پرسپولیس و مذاکراتی که هیئت مدیره با اوسمار داشته است گفت: تا روزی که باشم تلاشم را می‌کنم و کارم را ادامه خواهم داد. هرکسی می‌تواند برداشت مختلفی داشته باشد.

هاشمیان در خصوص نتیجه نگرفتن تیمش عنوان کرد: شش روز است که تمام بازیکنان را به جز رضا شکاری در اختیار داریم. از روزی که به پرسپولیس آمدم تیم را کامل در اختیار نداشتیم و حتی امروز نیز برخی از بازیکنان شرایط ۹۰ دقیقه بازی کردن را نداشتند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: علت اینکه امروز خوب بازی کردیم جدا از تلاش بازیکنان و کادر فنی، بازگشت بازیکنان بود. امید عالیشاه هر چند مصدوم شد اما ژن پرسپولیس است. ما بازیکنانی می‌خواهیم که ژن پرسپولیس باشند و تا دقیقه آخر بجنگند، صدمه ببینند و بلند شوند. امیدوار هستیم نسل آینده پرسپولیس ژنی همچون امید عالیشاه، سروش رفیعی و کنعانی زادگان داشته باشند.

وی در پاسخ به اینکه برخی تصور می کنند با توجه به اینکه حدادی رئیس هیئت مدیره او را به سمت هواداران پرسپولیس برد، شاهد آخرین روز حضور هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس بودیم، تصریح کرد: من اگر بخواهم به برداشت هر کسی جواب بدهم درست نیست. شاید از نظر یک نفر پایان کار و از نظر یک نفر دیگر شروع کار باشد. تا روزی که روی نیمکت پرسپولیس باشم سر تمرین و بازی می روم و در کنار کادر فنی تلاش خود را می کنم تا بهترین نتیجه را برای تیم رقم بزنیم.

او درباره تعویض دوباره اورونوف گفت: تعویض او تاکتیکی بود و می خواستیم میانه میدان را در دست بگیریم.

هاشمیان در خصوص روزهای اخیر که پشت سر گذاشت افزود: در کل دوران فوتبالی‌ام سخت ترین روزها را شاید در این چند روز پشت سر گذاشتم. من هیچ وقت به هیج خبرنگاری نمی گویم برای من خوب بنویسد و هیچ وقت به کسی نمی گویم زیر پای یک مربی را خالی کن تا من برگردم! برخی پیشکسوتان انتقاد کردند و در خفا هم من را نقد کردند اما اگر حرف ها برای تخریب یا جابجایی افراد شود، خوب نیست‌ باید فضای مجازی را خیلی کنترل کنیم. امیدارم از مربیان جوان و خوب مثل نویدکیا و حدادی‌فر استفاده کنیم و از این نسل که می توانند بهترین باشند، بهره ببریم.

او درباره نگاه هواداران به عملکرد خودش تصریح کرد: بعضی بازی ها واقعا بدشانس بودیم. هوادار دوست دارد خوشحال بیاید و برد را ببیند. امروز خدا را شکر هم خوب بازی کردیم و هم شانس بود تا نتیجه بگیریم و آنها راضی به خانه بروند.