یک بام و درهوای استادیوم برای وحید هاشمیان در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با نتیجه ۲ بر صفر توانست ذوب‌آهن را در هفته هشتم شکست دهد تا شرایط این تیم در خصوص ماندن یا رفتن وحید هاشمیان پیچیده‌تر شود هیئت مدیره پرسپولیس که منتظر از دست دادن امتیاز برای برکناری بی چون و چرای سرمربی بود حالا باید فکری برای افکار عمومی در این زمینه کند چرا که استادیوم شهدای شهرقدس صدای مخالفان و موافقان برکناری هاشمیان را در خود می‌دید.

* وحید هاشمیان که از ابتدای نیمه دوم با جوش و خروش زیادی لب خط فعالیت می‌کرد پس از بیرون رفتن ضربه سر امیرحسین رنگرز در دقیقه ۶۰ با عصبانیت فریادهای بلندی بر سر بازیکنانش کشید.

* واکنش استثنایی پیام نیازمند روی ضربه ایستگاهی حسن شوشتری در دقیقه ۶۳ بار دیگر تشویق دروازه‌بان پرسپولیس با شعار "پیام دست طلایی" توسط هواداران را به همراه داشت.

* عده‌ای از تماشاگران پرسپولیس در اواسط نیمه دوم شروع به تشویق اوسمار ویه را گزینه سرمربیگری پرسپولیس کردند اما جمعی دیگر از تماشاگران به تشویق هاشمیان پرداختند.

* تشویق وحید هاشمیان پس از به ثمر رسیدن گل دوم پرسپولیس هم ادامه یافت.

* علی علیپور با زدن گل دوم سرخپوشان ۵ گله شده و بالاتر از کسری طاهری به تنهایی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. او برای شادی گل خود یک گوشی را دست گرفت و سلفی انداخت‌. او همچنین از میلاد محمدی به خاطر ارسال این پاس گل تشکر کرد.

* پیام نیازمند گه امشب عملکرد خوبی در دروازه پرسپولیس داشت بارها مورد تشویق هواداران این تیم قرار گرفت.