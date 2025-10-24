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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

اقدام غیرمعمولی عضو هیئت مدیره پرسپولیس برای خداحافظی با هاشمیان!

اقدام غیرمعمولی عضو هیئت مدیره پرسپولیس برای خداحافظی با هاشمیان!

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در اقدامی که در بازیهای این تیم معمول نیست، کنار زمین حضور یافت و با وحید هاشمیان به سمت هواداران رفت. او پس از عکس یادگاری در رختکن سرخپوشان هم حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس پس از برد سرخپوشان مقابل ذوب آهن، کنار زمین حاضر شد و دست وحید هاشمیان را گرفت و با او به سمت هواداران پرسپولیس رفت.

در ادامه نیز هاشمیان هم عکس یادگاری با بازیکنان و کادر فنی گرفت تا شاید آخرین عکس یادگاری او با این تیم باشد.

البته ممکن است این رفتار حدادی که اصولا در پایان دیدارهای پرسپولیس رخ نداده است، به نشانه حمایت و تشکر از هاشمیان باشد. اما زمانی که او به رختکن سرخپوشان رفت تا با بازیکنان صحبت کند باید منتظر اتفاقات تازه ای بود.

کد مطلب 6632936

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