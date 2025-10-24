اقدام غیرمعمولی عضو هیئت مدیره پرسپولیس برای خداحافظی با هاشمیان!

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس پس از برد سرخپوشان مقابل ذوب آهن، کنار زمین حاضر شد و دست وحید هاشمیان را گرفت و با او به سمت هواداران پرسپولیس رفت.

در ادامه نیز هاشمیان هم عکس یادگاری با بازیکنان و کادر فنی گرفت تا شاید آخرین عکس یادگاری او با این تیم باشد.

البته ممکن است این رفتار حدادی که اصولا در پایان دیدارهای پرسپولیس رخ نداده است، به نشانه حمایت و تشکر از هاشمیان باشد. اما زمانی که او به رختکن سرخپوشان رفت تا با بازیکنان صحبت کند باید منتظر اتفاقات تازه ای بود.