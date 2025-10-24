مرادقلی:۳ نفر با گاز مونوکسیدکربن در نیشابور مسموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرادقلی اظهار کرد: عصر امروز جمعه دوم آبان ماه مأموریت هوایی اورژانس برای انتقال ۳ مصدوم دچار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در منطقه برزنون انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی نیشابور افزود: در این حادثه، ۲ کودک و یک خانم دچار کاهش سطح هوشیاری شده بودند که پس از تماس با سامانه ۱۱۵، کارشناسان عملیاتی پایگاه اورژانس برزنون در محل حاضر و اقدامات درمانی پیش بیمارستانی را انجام دادند.

وی ادامه داد: به منظور تسریع در روند درمان و با توجه به وضعیت عمومی بیماران، بالگرد اورژانس هوایی نیشابور به محل اعزام و پس از تحویل بیماران در پد برزنون، آنان را به پد فجر منتقل کرد. سپس بیماران به همت کارشناسان پایگاه اورژانس ۶ شهری به بیمارستان حکیم نیشابور انتقال یافتند.

مرادقلی تاکید کرد: با آغاز فصل سرد سال استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد یا فاقد تهویه مناسب می‌تواند به بروز مسمومیت‌های خطرناک با گاز منوکسیدکربن منجر شود. همشهریان گرامی حتماً از سلامت دودکش‌ها، تهویه مناسب و عملکرد صحیح وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی نیشابور بیان کرد: استفاده از آبگرمکن‌های منبع‌دار در فضای بسته، به‌ویژه در حمام یا محیط‌های بدون تهویه، به‌شدت خطرناک است و می‌تواند در مدت کوتاهی سبب خفگی و مرگ افراد شود.

وی بیان کرد: شهروندان از نصب آبگرمکن‌ها منبع‌دار در داخل حمام یا سرویس بهداشتی خودداری کرده و از نمونه‌های دیواری استاندارد با خروجی دودکش ایمن استفاده شود.