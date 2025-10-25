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۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

برگزاری دومین کنگره بزرگداشت آیت‌اله ملک‌حسینی در هفتم آبان

برگزاری دومین کنگره بزرگداشت آیت‌اله ملک‌حسینی در هفتم آبان

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری دومین کنگره ملی آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی در هفتم آبان ماه امسال در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی در نشست برنامه ریزی برای برگزاری کنگره ملی آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی در یاسوج گفت: در مدت تقریباً یک سال گذشته برای برگزاری بخش علمی کنگره اقداماتی از جمله فراخوان، دریافت مقالات، انتخاب و چاپ متون انجام گرفته که کار ارزشمندی است.

وی اظهار کرد: برگزاری مطلوب کنگره شامل میزبانی از مهمانان ویژه، ارائه مقالات برتر در قالب پنل‌های تخصصی و استفاده از دیدگاه‌های سخنرانان ویژه از اولویت‌های اصلی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بحث پذیرایی، اسکان، ایاب و ذهاب، استقبال و بدرقه مهمانان از بخش‌های بسیار حائز اهمیت کنگره است، انتظار داریم کمیته‌ها با تلاش فراوان، زمینه میزبانی آبرومندانه‌ای را ساماندهی کنند.

وی یادآور شد: به‌رغم محدودیت زمانی فهرست مهمانان باید قطعی شود تا حداقل ۴۸ ساعت فرصت برای برنامه‌ریزی اسکان، استقبال و بدرقه آنان وجود داشته باشد.

رحمانی ابراز کرد: میهمانان ویژه شامل نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه، استانداران ادواری و فعلی استان‌های همسایه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ادواری و سایر علما، طلاب و بزرگان حوزه‌های علمیه خواهند بود.

وی با اشاره به برنامه زمانی کنگره اضافه کرد: برنامه‌ریزی زمانبندی به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر رعایت نظم و ترتیب از خستگی میهمانان جلوگیری شود و تنوع در برنامه و مطالب ارائه شده باید در شأن کنگره باشد.

کد مطلب 6633769

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