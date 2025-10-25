به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی در نشست برنامه ریزی برای برگزاری کنگره ملی آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی در یاسوج گفت: در مدت تقریباً یک سال گذشته برای برگزاری بخش علمی کنگره اقداماتی از جمله فراخوان، دریافت مقالات، انتخاب و چاپ متون انجام گرفته که کار ارزشمندی است.
وی اظهار کرد: برگزاری مطلوب کنگره شامل میزبانی از مهمانان ویژه، ارائه مقالات برتر در قالب پنلهای تخصصی و استفاده از دیدگاههای سخنرانان ویژه از اولویتهای اصلی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بحث پذیرایی، اسکان، ایاب و ذهاب، استقبال و بدرقه مهمانان از بخشهای بسیار حائز اهمیت کنگره است، انتظار داریم کمیتهها با تلاش فراوان، زمینه میزبانی آبرومندانهای را ساماندهی کنند.
وی یادآور شد: بهرغم محدودیت زمانی فهرست مهمانان باید قطعی شود تا حداقل ۴۸ ساعت فرصت برای برنامهریزی اسکان، استقبال و بدرقه آنان وجود داشته باشد.
رحمانی ابراز کرد: میهمانان ویژه شامل نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه، استانداران ادواری و فعلی استانهای همسایه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ادواری و سایر علما، طلاب و بزرگان حوزههای علمیه خواهند بود.
وی با اشاره به برنامه زمانی کنگره اضافه کرد: برنامهریزی زمانبندی بهگونهای باشد که علاوه بر رعایت نظم و ترتیب از خستگی میهمانان جلوگیری شود و تنوع در برنامه و مطالب ارائه شده باید در شأن کنگره باشد.
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