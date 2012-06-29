کردستان زیر بار میزبانی کنگره شعر دفاع مقدس نرفت

حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام قطعی شدن لغو برگزاری این کنگره در استان کردستان گفت: استانداری کردستان با وجود توافقات اولیه در نهایت زیر بار اجرای برنامه‌ها و خواسته‌های مورد نظر ما برای برگزاری کنگره نرفت و ما هم به این نتیجه رسیدیم که برگزاری کنگره در این استان متوقف شود.

وی ادامه داد: این استان با وجود ظرفیت‌های فراوانی که برای برگزاری این کنگره داشت اما به دلیل اینکه مسئولان استانداری زیربار بخشی از هزینه اجرای کنگره نرفتند در نهایت میزبانی کنگره بیستم را از دست دادند.

رسولی در ادامه افزود: نهادهای فرهنگی استان کردستان از جمله حوزه هنری، جهاد، سپاه و ارتش و نیز سایر سازمان‌ها اعلام آمادگی و هماهنگی خوبی برای برگزاری کنگره داشتند و خود بنیاد نیز از حیث هزینه‌کرد مساله‌ای نداشت اما استانداری زیر بار تامین بخشی از مخارج نرفت که این موضوع به ویژه در بخش اسکان میهمانان خود را بیش از پیش نشان داد.

به گفته معاون ادبیات و انتشارات بیناد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، استانداری کردستان تصمیم داشت که میهمانان کنگره را در برخی میهمانسراها و اماکن دولتی در هفت نقطه از شهر سنندج اسکان دهد که این موضوع به دلیل وضعیت نامناسب این مراکز در کنار تراکم برنامه‌ها و نیز حجم میهمانان و نیز زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌های کنگره، عملا برگزاری آن و نیز کیفیت آن را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد و به همین خاطر برپایی این کنگره در این استان لغو شد.

وی افزود: نامه‌ای به ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نوشته‌ایم و چهار استان تهران، آذربایجان شرقی، کرمان و کرمانشاه را به عنوان گزینه‌های جدید پیشنهاد کرده‌ایم که پس از اعلام نظر وی برای برگزاری کنگره در هر یک از این استان‌ها برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

رسولی تاکید کرد: تمامی اقدامات لازم برای برگزاری کنگره از حیث علمی انجام پذیرفته است و پس از تعیین میزبان جدید به طور قطع این کنگره پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد.