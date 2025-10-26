محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حوزه سلامت و توانبخشی گفت: قدم اول و بهترین کار این است که با روش‌های علمی از ایجاد معلولیت جلوگیری کنیم؛ چه معلولیت‌های مادرزادی و چه مواردی که در اثر تصادفات و حوادث رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه دولت در این زمینه فعال شده است، افزود: طرح‌هایی مانند نه به تصادف، غربالگری و برنامه‌های علمی دیگر با هدف پیشگیری از بروز معلولیت در حال اجراست و نتایج مثبتی نیز داشته است.

ظفرقندی تأکید کرد: در عین حال، اگر معلولیتی به هر شکل ایجاد شود، وزارت بهداشت با همکاری سازمان بهزیستی برای کاهش اثرات آن و بازگرداندن توانمندی به افراد برنامه‌های مشترکی را طراحی کرده است.

وی در پایان اظهار داشت: این همکاری‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که افراد دارای معلولیت بتوانند با بهره‌گیری از خدمات درمانی، توانبخشی و حمایتی، زندگی فعال‌تر و مستقل‌تری داشته باشند.