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۴ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۹

همکاری وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی جهت کاهش معلولیت‌ها در کشور

همکاری وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی جهت کاهش معلولیت‌ها در کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گسترش همکاری میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی برای پیشگیری از بروز معلولیت و کاهش آثار آن خبر داد.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حوزه سلامت و توانبخشی گفت: قدم اول و بهترین کار این است که با روش‌های علمی از ایجاد معلولیت جلوگیری کنیم؛ چه معلولیت‌های مادرزادی و چه مواردی که در اثر تصادفات و حوادث رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه دولت در این زمینه فعال شده است، افزود: طرح‌هایی مانند نه به تصادف، غربالگری و برنامه‌های علمی دیگر با هدف پیشگیری از بروز معلولیت در حال اجراست و نتایج مثبتی نیز داشته است.

ظفرقندی تأکید کرد: در عین حال، اگر معلولیتی به هر شکل ایجاد شود، وزارت بهداشت با همکاری سازمان بهزیستی برای کاهش اثرات آن و بازگرداندن توانمندی به افراد برنامه‌های مشترکی را طراحی کرده است.

وی در پایان اظهار داشت: این همکاری‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که افراد دارای معلولیت بتوانند با بهره‌گیری از خدمات درمانی، توانبخشی و حمایتی، زندگی فعال‌تر و مستقل‌تری داشته باشند.

کد مطلب 6633770

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      0 0
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      دنیا ارزش ندارد تا میتوانید کمک نیازمندان واقعی کمک کنید شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد خدایا قربونت برم مسئولان محترم تا هستیم درد رنج معلولان بدونیم برسیم مشکلات مددجویان انشالله خیرش خواهید دید از جانب تک خداوند متعال زمین آسمان...باور کنید سخته معلولیت خیلی شدیدو شدید بدون خونه اندک ماهانه مشکلات معیشتی خیلی خیلی سخته زندگی معلولان این زمانه معشیت مردم مخصوصا مددجویان واجب است همه چیز دریابید مظلومان معلولان بیچارکان درماندکان صداشون بشنوید و اجرا کنید سپاس فراوان همیشه چشم انتظار معشیت ک
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      2 0
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      شما غربالگریی و سقط جنین رو تکلیفش رو روشن کنید . این همه معلول وتالاسمی و اوتیسم بدنیا نیاد . دیگه لازم نیست کاری کنی
    • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      2 0
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      سلام معلولین شدید (نابینا )تحصیل کرده دانشگاهی رشته حقوق عمومی انتظار به استخدام سهمیه 3 درصدی دولتی هستن با مستمری ماهی یه میلیون و 400تومن تحمل امرار معاش ندارن از استان فارس

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