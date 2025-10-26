به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم استان، بیان کرد: پاسخگویی بموقع و شفاف از اولویت‌های نظام اداری کارآمد بوده و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی لازم صورت پذیرد.

وی افزایش اعتماد عمومی از مسیر شفافیت و ترویج فرهنگ پاسخگویی را از محورهای اصلی دولت عنوان کرد و گفت: اولویت‌بندی برای شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد باید در دستور کار مدیران قرار گیرد و هیچ‌گونه قصوری در این زمینه قابل پذیرش نیست.

موهبتی با اشاره به گزارش اقدامات انجام‌شده برای «جشنواره ملی رفع تعارض منافع»، بیان کرد: این جشنواره می‌تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت شناسایی و رفع مصادیق تعارض منافع باشد.

وی بر ضرورت بارگذاری اطلاعات در سامانه مربوطه تا پایان وقت اداری روز پنجم آبان ماه تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های برتر بر اساس ارزیابی این اطلاعات، در تاریخ ۱۸ آذرماه معرفی خواهند شد.