به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم استان، بیان کرد: پاسخگویی بموقع و شفاف از اولویتهای نظام اداری کارآمد بوده و باید در این زمینه فرهنگسازی لازم صورت پذیرد.
وی افزایش اعتماد عمومی از مسیر شفافیت و ترویج فرهنگ پاسخگویی را از محورهای اصلی دولت عنوان کرد و گفت: اولویتبندی برای شناسایی و رفع گلوگاههای فساد باید در دستور کار مدیران قرار گیرد و هیچگونه قصوری در این زمینه قابل پذیرش نیست.
موهبتی با اشاره به گزارش اقدامات انجامشده برای «جشنواره ملی رفع تعارض منافع»، بیان کرد: این جشنواره میتواند ابزار مناسبی برای ارزیابی وضعیت موجود و برنامهریزی جهت شناسایی و رفع مصادیق تعارض منافع باشد.
وی بر ضرورت بارگذاری اطلاعات در سامانه مربوطه تا پایان وقت اداری روز پنجم آبان ماه تأکید کرد و افزود: دستگاههای برتر بر اساس ارزیابی این اطلاعات، در تاریخ ۱۸ آذرماه معرفی خواهند شد.
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